Ein neuer Token mit prominenter Unterstützung steht vor dem Start. Die Idee dahinter dürfte politisch für reichlich Zündstoff sorgen.

Hunter Biden macht aus Laptop-Skandal einen Memecoin – und provoziert dabei Trump

Hunter Biden macht aus Laptop-Skandal einen Memecoin – und provoziert dabei Trump

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Hunter Biden plant den Start seines eigenen Memecoins mit dem Kürzel LAPTOP am 9. September. â³

Der Token soll auf der Coinbase-Blockchain erscheinen und eine Milliarde Einheiten umfassen.

Ein Teil der Token wird an Anleger verteilt, die mit Donald Trumps Memecoin TRUMP Geld verloren haben. â³

Der Name LAPTOP greift Bidens umstrittene Laptop-Affäre auf und verbindet Politik mit dem Memecoin-Markt.

Hunter Biden will in den Memecoin-Markt einsteigen und plant für den 9. September den Start seines eigenen Tokens mit dem Kürzel LAPTOP. Dieser soll auf Base erscheinen, der von Coinbase entwickelten Blockchain, wobei insgesamt eine Milliarde Token ausgegeben werden sollen.

Ein Teil davon soll an Anleger verteilt werden, die mit Donald Trumps Memecoin TRUMP Geld verloren haben. 20 Prozent des gesamten Angebots sind für diese Gruppe sowie für Abonnenten von Bidens Substack und Mitglieder einer Mailingliste vorgesehen. Damit verbindet Biden den Start seines Tokens direkt mit dem wohl bekanntesten politischen Memecoin der vergangenen Jahre.

Memecoin greift Hunter Bidens Laptop-Affäre auf

Der Name ist kein Zufall, sondern spielt auf Hunter Bidens Laptop an, dessen Inhalte vor der US-Präsidentschaftswahl 2020 für erhebliche öffentliche und politische Auseinandersetzungen sorgten. Der Computer wurde über Jahre immer wieder zum Thema in den USA, wobei Biden diese Geschichte mit LAPTOP nun selbst aufgreift und zum zentralen Motiv seines Projekts macht.

Auch bei der Token-Verteilung finden sich politische Anspielungen, denn die Gründer sollen laut Wall Street Journal 30 Prozent des gesamten Angebots halten und abhängig von bestimmten Ereignissen Teile davon verbrennen. Dazu zählen etwa ein Sieg der Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl 2028 oder eine vollständig verwässerte Bewertung von LAPTOP, die jene des TRUMP-Tokens übersteigt.

Memecoins gelten als besonders spekulativ und ähneln aufgrund ihrer starken Kursschwankungen häufig eher einem Casinobesuch als einem klassischen Investment. Viele Projekte verlieren nach einer kurzen Phase großer Aufmerksamkeit schnell an Bedeutung und enden in Rug Pulls, bei dem Entwickler Liquidität abziehen und Anleger mit hohen Verlusten zurücklassen.

Wie schnell sich die Stimmung drehen kann, zeigt auch Donald Trumps eigener Memecoin. TRUMP erreichte im Januar 2025 ein Allzeithoch von 73,43 US-Dollar, notiert inzwischen jedoch rund 97 Prozent darunter. Auch ein prominenter Name schützt Anleger damit nicht vor massiven Kursverlusten, weshalb LAPTOP trotz der Aufmerksamkeit rund um Hunter Biden als hochspekulatives Investment einzustufen ist.