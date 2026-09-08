Bis Jahresende treffen mehrere makroökonomische Risiken aufeinander. Je nachdem, wie sich Inflation und Zinsen entwickeln, könnte der Bitcoin-Weg in den kommenden Monaten völlig unterschiedlich aussehen.

Bitcoin bis 2027: Diese drei Szenarien könnten den nächsten Zyklus prägen

Bitcoin bis 2027: Diese drei Szenarien könnten den nächsten Zyklus prägen

Nach einem bislang schwierigen Handelsjahr 2026 stellt sich für langfristig orientierte Bitcoin-Anleger vor allem eine Frage: Wie geht es mit der Krypto-Leitwährung bis Jahresende und darüber hinaus weiter? Der jüngste BTC-Kursanstieg hat zwar neue Hoffnung geweckt, aber das Umfeld bleibt angespannt. Mehrere Faktoren werden in absehbarer Zeit darüber entscheiden, ob sich die Erholung fortsetzt oder ins Stocken gerät.

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