Der Krypto-Markt gibt leicht nach. Die Gesamtmarktkapitalisierung fällt gegenüber dem Vortag um 1,3 Prozent. Bitcoin büßt rund ein Prozent ein und rutscht damit auf 78.300 US-Dollar. Im Wochenvergleich liegt die größte Kryptowährung noch 1,4 Prozent im Plus.
Auch bei den Altcoins überwiegen die Kursverluste. Ethereum fällt um rund ein Prozent, XRP und Solana geben jeweils drei Prozent ab. Das größte Tagesminus unter den zehn größten Kryptowährungen verzeichnet BNB mit einem Rückgang von vier Prozent.
Die Stimmung am Markt bleibt trotz der Verluste unverändert. Der Fear and Greed Index steht weiterhin im Bereich “Greed”.
Bitcoin-Anleger beenden Verlustverkäufe
Während die Kurse leicht nachgeben, deutet eine Onchain-Kennzahl laut CryptoQuant auf eine Veränderung im Anlegerverhalten hin. Der sogenannte Net Realized Profit and Loss (NRPL) ist zuletzt wieder in den positiven Bereich gestiegen. Die Kennzahl erfasst, ob Anleger beim Verkauf ihrer Bitcoin in Summe Gewinne oder Verluste realisieren.
Zuvor lag der NRPL im negativen Bereich. Anleger verkauften ihre Bitcoin damit insgesamt zu einem niedrigeren Preis, als sie diese ursprünglich erworben hatten. CryptoQuant wertet die Rückkehr in den positiven Bereich als Ende dieser Kapitulationsphase.
“Die Kapitulation der Marktteilnehmer ist beendet und der Markt kehrt in eine profitable Phase zurück”, heißt es in der Analyse. Historisch seien positive NRPL-Werte häufiger mit steigenden Bitcoin-Kursen einhergegangen.
Der aktuelle Wert liegt laut CryptoQuant allerdings noch deutlich unter den Niveaus früherer Bullenmärkte. Der Analyst sieht darin ein Signal für eine frühe Marktphase: “Der Indikator bestätigt, dass wir uns noch in der Anfangsphase eines Bullenmarktes befinden”.