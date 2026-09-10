Der Krypto-Markt knickt etwas ein. Bei Bitcoin könnte sich derweil eine Trendwende abzeichnen: Onchain-Daten deuten auf ein Ende der Anlegerkapitulation hin.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Krypto-Markt verzeichnet leichte Kursverluste, während Bitcoin auf 78.300 US-Dollar fällt. â³

Eine Onchain-Kennzahl deutet auf ein Ende der Kapitulation unter Bitcoin-Anlegern hin. â³

Der Net Realized Profit and Loss (NRPL) ist wieder positiv und signalisiert potenzielle Marktveränderungen.

Analysten sehen Anzeichen für eine frühe Phase eines Bullenmarktes, trotz historisch niedriger Werte. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt gibt leicht nach. Die Gesamtmarktkapitalisierung fällt gegenüber dem Vortag um 1,3 Prozent. Bitcoin büßt rund ein Prozent ein und rutscht damit auf 78.300 US-Dollar. Im Wochenvergleich liegt die größte Kryptowährung noch 1,4 Prozent im Plus.

Auch bei den Altcoins überwiegen die Kursverluste. Ethereum fällt um rund ein Prozent, XRP und Solana geben jeweils drei Prozent ab. Das größte Tagesminus unter den zehn größten Kryptowährungen verzeichnet BNB mit einem Rückgang von vier Prozent.

Die Stimmung am Markt bleibt trotz der Verluste unverändert. Der Fear and Greed Index steht weiterhin im Bereich “Greed”.

Bitcoin-Anleger beenden Verlustverkäufe

Während die Kurse leicht nachgeben, deutet eine Onchain-Kennzahl laut CryptoQuant auf eine Veränderung im Anlegerverhalten hin. Der sogenannte Net Realized Profit and Loss (NRPL) ist zuletzt wieder in den positiven Bereich gestiegen. Die Kennzahl erfasst, ob Anleger beim Verkauf ihrer Bitcoin in Summe Gewinne oder Verluste realisieren.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Zuvor lag der NRPL im negativen Bereich. Anleger verkauften ihre Bitcoin damit insgesamt zu einem niedrigeren Preis, als sie diese ursprünglich erworben hatten. CryptoQuant wertet die Rückkehr in den positiven Bereich als Ende dieser Kapitulationsphase.

“Die Kapitulation der Marktteilnehmer ist beendet und der Markt kehrt in eine profitable Phase zurück”, heißt es in der Analyse. Historisch seien positive NRPL-Werte häufiger mit steigenden Bitcoin-Kursen einhergegangen.

Der aktuelle Wert liegt laut CryptoQuant allerdings noch deutlich unter den Niveaus früherer Bullenmärkte. Der Analyst sieht darin ein Signal für eine frühe Marktphase: “Der Indikator bestätigt, dass wir uns noch in der Anfangsphase eines Bullenmarktes befinden”.