Große Kryptowährungen oder doch lieber Aktien mit Krypto-Bezug? Welche Mechanismen die Rendite im Bullrun verstärken und wo zusätzliche Risiken liegen.

Krypto-Aktien oder Coins? Wo jetzt der größere Hebel liegt

Krypto-Aktien oder Coins? Wo jetzt der größere Hebel liegt

Für den neuen Krypto-Bullrun haben Anleger inzwischen eine große Auswahl, um von möglichen Kursanstiegen zu profitieren. Neben klassischen Kryptowährungen stehen auch Börsenaktien wie Coinbase und Robinhood oder Mining-Unternehmen wie MARA zur Auswahl. Und dann gibt es noch die zuletzt immer stärker in die Kritik geratenen Treasury-Firmen, wie das von Michael Saylor geführte Strategy. Der Renditeeffekt entsteht jedoch überall an unterschiedlichen Stellen. Wir haben untersucht, wie stark sich eine Krypto-Rallye in der Rendite der jeweiligen Investments widerspiegeln könnte.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.