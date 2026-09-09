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Bullrun-Check 

Krypto-Aktien oder Coins? Wo jetzt der größere Hebel liegt

Große Kryptowährungen oder doch lieber Aktien mit Krypto-Bezug? Welche Mechanismen die Rendite im Bullrun verstärken und wo zusätzliche Risiken liegen.

Jan-Malte Minnerup
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Krypto Aktien vs. Coins

Beitragsbild: KI-generiert

 | Für den nächsten Bullrun gibt es viele Möglichkeiten Krypto-Exposure in sein Portfolio aufzunehmen

Für den neuen Krypto-Bullrun haben Anleger inzwischen eine große Auswahl, um von möglichen Kursanstiegen zu profitieren. Neben klassischen Kryptowährungen stehen auch Börsenaktien wie Coinbase und Robinhood oder Mining-Unternehmen wie MARA zur Auswahl. Und dann gibt es noch die zuletzt immer stärker in die Kritik geratenen Treasury-Firmen, wie das von Michael Saylor geführte Strategy. Der Renditeeffekt entsteht jedoch überall an unterschiedlichen Stellen. Wir haben untersucht, wie stark sich eine Krypto-Rallye in der Rendite der jeweiligen Investments widerspiegeln könnte.

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