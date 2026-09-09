Für den neuen Krypto-Bullrun haben Anleger inzwischen eine große Auswahl, um von möglichen Kursanstiegen zu profitieren. Neben klassischen Kryptowährungen stehen auch Börsenaktien wie Coinbase und Robinhood oder Mining-Unternehmen wie MARA zur Auswahl. Und dann gibt es noch die zuletzt immer stärker in die Kritik geratenen Treasury-Firmen, wie das von Michael Saylor geführte Strategy. Der Renditeeffekt entsteht jedoch überall an unterschiedlichen Stellen. Wir haben untersucht, wie stark sich eine Krypto-Rallye in der Rendite der jeweiligen Investments widerspiegeln könnte.
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