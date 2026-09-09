Mehr als drei Prozent aller umlaufenden ZEC liegen inzwischen in einem einzigen Fonds. Doch die Zahl könnte trügerisch sein. Woher stammt das viele Geld?

Zcash Spot ETF knackt nach nur zwei Wochen 500 Millionen US-Dollar

Zcash Spot ETF knackt nach nur zwei Wochen 500 Millionen US-Dollar

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Zcash ETF (ZCSH) hat in nur zwei Wochen über 500 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen erreicht. â³

Der Kurs des Privacy-Coins stieg um fast 70 Prozent seit dem Börsenstart. â³

Die Zuflüsse seit dem Launch belaufen sich jedoch nur auf etwa 70 Millionen US-Dollar.

Über 550.000 ZEC, mehr als drei Prozent der Umlaufmenge, sind im Fonds gebunden.

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass der Zcash ETF (ZCSH) seinen Börsenstart an der NYSE Arca feierte, aber seitdem gibt es kein Halten mehr. Der Kurs des Privacy-Coins ist infolge des ETF-Launches um fast 70 Prozent gestiegen und das verwaltete Vermögen des Anlageprodukts liegt inzwischen bei mehr als 500 Millionen US-Dollar.

Verwaltetes Vermögen ungleich Nettozuflüsse

So spektakulär sich diese Zahl auch anhört, verliert sie mit Blick auf die Zuflüsse in diesem Zeitraum etwas an Strahlkraft. Seit dem Börsenstart am 25. August verzeichnete ZCSH gerade einmal Zuflüsse von etwa 70 Millionen US-Dollar. Dazu kommt eine Investition in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar durch DCG International Investments. Die Tochtergesellschaft der Grayscale-Mutter Digital Currency Group brachte dafür 85.705 ZEC über einen autorisierten Marktteilnehmer in den Fonds ein und erhielt im Gegenzug entsprechende ZCSH-Anteile.

We're proud to share The Zcash ETF $ZCSH has crossed $500M+ in AUM.



The only $ZEC fund in the world now holds over 550,000 $ZEC.



This milestone reflects continued investor conviction in Zcash and the demand for privacy in the digital asset ecosystem.



Full announcement… pic.twitter.com/mnaVl5d3tV — The Zcash ETF 🛡️ (@ZcashETF) September 8, 2026

Das übrige verwaltete Vermögen stammt unter anderem aus der Vorgängerstruktur des Produkts. Bereits 2017 existierte der Grayscale Zcash Trust als Anlagemöglichkeit für ausgewählte Investoren, bevor daraus Ende August der börsengehandelte ZCSH entstand. Zudem hat der starke Kursanstieg der letzten Wochen bei ZEC den Wert des verwalteten Vermögens enorm gesteigert.

Drei Prozent aller ZEC im Grayscale ETF

Dennoch ist die Größenordnung des neuen ETFs durchaus beeindruckend und seine Bedeutung zeigt sich insbesondere bei einem Vergleich mit der zirkulierenden Umlaufmenge aller ZEC. Mit über 550.000 Coins sind in dem Fonds inzwischen mehr als drei Prozent aller 16,9 Millionen Zcash-Coins gebunden. Die steigende institutionelle Nachfrage trifft damit auf ein begrenztes Angebot und kann sich entsprechend schnell auf den gehandelten Kurs des Privacy-Coins auswirken.