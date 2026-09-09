Langfristige Anleger verkaufen ihre Bitcoin derzeit mit Verlust. Laut CryptoQuant ergibt sich eine solche Gelegenheit “nur alle paar Jahre”.

Bitcoin unter 80.000 US-Dollar: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt?

Bitcoin unter 80.000 US-Dollar: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin notiert knapp unter 80.000 US-Dollar, nachdem er zwischenzeitlich auf 77.600 US-Dollar gefallen war. â³

Eine Analyse zeigt, dass langfristige Anleger Bitcoin teilweise mit Verlust verkaufen. â³

Der Fear and Greed Index bleibt im Bereich "Greed". â³

Zcash verzeichnet einen Kursanstieg von rund zehn Prozent und profitiert vom neuen ETF.

Der Krypto-Markt startet mit leichten Kursgewinnen in den Mittwoch. Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt gegenüber dem Vortag um rund ein Prozent auf rund 2,8 Billionen US-Dollar. Bitcoin notiert derweil nahezu unverändert knapp unter der Marke von 80.000 US-Dollar. Am Dienstag war die größte Kryptowährung zwischenzeitlich bis auf rund 77.600 US-Dollar gefallen, konnte die Verluste anschließend aber weitgehend wieder aufholen.

Bei den Altcoins fallen die Bewegungen überwiegend moderat aus. Ethereum steigt um rund ein Prozent auf 2.500 US-Dollar, Solana gewinnt ebenfalls ein Prozent. XRP legt mit einem Plus von drei Prozent etwas deutlicher zu.

Aus der Reihe fällt erneut Zcash. Der Privacy Coin steigt binnen 24 Stunden um rund zehn Prozent und baut damit sein Polster oberhalb der Marke von 1.000 US-Dollar nun deutlich aus. Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Kurs deutlich zugelegt. Rückenwind erhält der Kurs seit dem Start des Zcash-ETF von Grayscale an der NYSE Arca Ende August. Der unter dem Kürzel ZCSH gehandelte Fonds verwaltet inzwischen mehr als 500 Millionen US-Dollar.

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Die Stimmung am Krypto-Markt bleibt unterdessen unverändert. Der Fear and Greed Index steht weiterhin im Bereich “Greed”.

Bitcoin-Anleger realisieren Verluste

Dennoch verkaufen laut einer aktuellen Analyse von CryptoQuant derzeit mittel- bis langfristige Bitcoin-Anleger teilweise mit Verlust. Darauf deutet die Spent Output Profit Ratio (SOPR) hin. Die Kennzahl zeigt, ob bewegte Bitcoin im Durchschnitt mit Gewinn oder Verlust verkauft werden. “Phasen, in denen selbst mittel- bis langfristige Anleger Bitcoin weiterhin mit Verlust verkaufen, haben sich häufiger als nicht als gute Gelegenheiten erwiesen”, heißt es in der Analyse.

CryptoQuant verweist dabei auf frühere Marktphasen, in denen ein SOPR unter eins zugleich mit einem besonders geringen Interesse am Bitcoin-Markt einherging. “Langfristige Halter verkaufen mit Verlust, während die Öffentlichkeit kaum hinschaut. Eine solche Gelegenheit gibt es nur alle paar Jahre”, heißt es weiter. Nach Einschätzung des Analysten erscheint Bitcoin auf Basis dieser Onchain-Signale auch zum aktuellen Kursniveau noch günstig.