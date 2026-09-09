Tether hat Millionenbeträge auf zehn Tron-Adressen gesperrt. Sie sollen zu einem Marktplatz gehören, über den seit 2022 Milliarden für Betrug und Geldwäsche geflossen sind.

Tether friert 39 Millionen USDT auf zehn Tron-Adressen ein

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Die Adressen gehören zum umstrittenen Telegram-Marktplatz Xinbi Guarantee. â³

Xinbi ist bekannt für illegale Aktivitäten und Geldwäsche in Südostasien.

Tether reagiert regelmäßig auf behördliche Anfragen zur Einfrierung von Guthaben.

Tether hat rund 39,27 Millionen USDT auf zehn Tron-Adressen eingefroren. Das meldete der Analysedienst MistTrack am gestrigen Dienstag auf X. Die Adressen sollen zum Telegram-Marktplatz Xinbi Guarantee gehören. MistTrack ist ein Werkzeug der Sicherheitsfirma SlowMist und verfolgt Geldflüsse auf mehreren Blockchains.

Xinbi Guarantee ist ein chinesischsprachiger Marktplatz, der vor allem Betrüger in Südostasien bedient. Händler bieten dort Geldwäsche, gestohlene Personendaten, gefälschte Ausweise und Starlink-Ausrüstung an. Abgewickelt wird nahezu ausschließlich in USDT. Die Plattform arbeitet nach einem Treuhandmodell, bei dem der Betreiber Händler prüft und Zahlungen absichert.

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Zweitgrößter illegaler Marktplatz aller Zeiten

Die Analysefirma Elliptic hatte Xinbi im Mai 2025 öffentlich gemacht. Damals lagen die Zuflüsse bei 8,4 Milliarden US-Dollar seit 2022, die Plattform zählte 233.000 Nutzer. Telegram sperrte daraufhin Tausende Kanäle, gemeinsam mit denen des noch größeren Konkurrenten Huione Guarantee.

Xinbi tauchte kurz darauf unter derselben Kennung wieder auf. Nach Daten von TRM Labs flossen seit der Sperre im Mai 2025 weitere 17,9 Milliarden US-Dollar über die Plattform, während die Aktivität bei Haowang Guarantee um nahezu 100 Prozent und bei Tudou Guarantee um über 70 Prozent einbrach. Elliptic bezifferte die Gesamtzuflüsse im März auf mindestens 19,7 Milliarden US-Dollar. Im selben Monat verhängte Großbritannien Sanktionen gegen den Marktplatz.

Elliptic führt zudem eine Verbindung nach Nordkorea an. Von den 235 Millionen US-Dollar, die Angreifer 2024 bei der indischen Börse WazirX erbeuteten, liefen rund 220.000 US-Dollar über Xinbi-Adressen. Tether sperrt regelmäßig Guthaben auf Anfrage von Behörden. Nach eigenen Angaben summierten sich die eingefrorenen Beträge bis April 2026 auf über 4,4 Milliarden US-Dollar. Allein im Mai kamen binnen 30 Tagen 514 Millionen US-Dollar hinzu, davon 505,9 Millionen auf Tron.