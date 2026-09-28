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Die Favoriten 

Auf diese Altcoins setzt ein Krypto-Experte mit Blick auf den nächsten großen Bullrun

Bei Altcoins geht längst nicht mehr jede Wette auf. Ein Experte erklärt, welche Projekte er favorisiert und warum sich der Markt grundlegend gewandelt hat.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Bernhard Wenger

Beitragsbild: Bernhard Wenger, KI-bearbeitet

 | Seit 2018 ist 21Shares als Krypto-ETP-Anbieter aktiv

Altcoins hatten in den vergangenen Monaten wenig zu feiern. Nach teils heftigen Kursverlusten war von der einstigen Euphorie kaum noch etwas übrig. Zuletzt kam jedoch wieder Bewegung in den Krypto-Markt und damit stellt sich nun die Frage, welche Coins bei einer neuen Rallye tatsächlich das Zeug für ein Comeback haben. BTC-ECHO hat exklusiv mit Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21Shares, über seine Favoriten und die Projekte gesprochen, bei denen jetzt das größte Potenzial existiert.

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