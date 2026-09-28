Altcoins hatten in den vergangenen Monaten wenig zu feiern. Nach teils heftigen Kursverlusten war von der einstigen Euphorie kaum noch etwas übrig. Zuletzt kam jedoch wieder Bewegung in den Krypto-Markt und damit stellt sich nun die Frage, welche Coins bei einer neuen Rallye tatsächlich das Zeug für ein Comeback haben. BTC-ECHO hat exklusiv mit Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21Shares, über seine Favoriten und die Projekte gesprochen, bei denen jetzt das größte Potenzial existiert.
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