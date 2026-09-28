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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Der US-Arbeitsmarktbericht sowie die PCE-Inflationsdaten könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) hat in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit acht Monaten erreicht und notierte am 21. September in der Spitze bei 87.397 US-Dollar. Zu Wochenschluss notiert die Kryptowährung gut vier Prozent fester bei 84.500 US-Dollar. Getragen wurde die Bewegung von Zuflüssen in die US-amerikanischen Bitcoin Spot ETFs von 2,39 Milliarden US-Dollar. In der zweiten Wochenhälfte belastete der Anleihemarkt die Finanzmärkte, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,178 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2007 gestiegen war. Welche Wirtschaftsdaten nun über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed mitentscheiden, zeigen die Termine der neuen Woche.

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