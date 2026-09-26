Bitcoin gönnt sich zum Wochenende eine Pause, Onchain-Daten zeigen vermehrte Gewinnmitnahmen. Kräftiger ziehen dagegen einige Altcoins an.

Während der Bitcoin-Kurs zum Wochenende weiter auf der Stelle tritt, kommt bei den Altcoins wieder deutlich mehr Bewegung in den Markt. Die Krypto-Leitwährung notiert mit rund 84.000 US-Dollar nahezu unverändert im Tagesvergleich. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 3,6 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung steigt leicht um 0,3 Prozent auf knapp 2,98 Billionen US-Dollar.

Höhere Kursgewinne stehen bei einigen Altcoins an. Solana legt um 3 Prozent auf rund 121 US-Dollar zu, Chainlink um 4 Prozent, Uniswap um 6 Prozent. Zweistellige Gewinne verzeichnen unter anderem Sui und Jupiter mit 13 Prozent. Ethena ist innerhalb der letzten 24 Stunden sogar um 20 Prozent gestiegen.

Bitcoin-Anleger nehmen Gewinne mit

Bei Bitcoin selbst zeigen die Onchain-Daten derweil verstärkte Gewinnmitnahmen. Der sogenannte Short-Term Holder SOPR ist laut CryptoQuant auf rund 1,017 und damit den höchsten Stand seit 14 Monaten gestiegen. Der Indikator setzt den Verkaufspreis kurzfristig gehaltener Bitcoin ins Verhältnis zu ihrem Kaufpreis. Ein Wert über eins bedeutet, dass die Bitcoin im Schnitt mit Gewinn bewegt werden.

Der jüngste Anstieg zeigt entsprechend, dass kurzfristige Anleger derzeit vermehrt Gewinne realisieren. Eine CryptoQuant-Analyse sieht ein steigendes Risiko für kurzfristige Kursschwankungen, wenn Gewinnmitnahmen auf eine wieder zunehmende Hebelwirkung treffen. Anzeichen für einen Abwärtstrend gebe es bislang jedoch nicht.

Wie es mit Bitcoin nach der jüngsten Rallye weitergehen könnte, welche Risiken kurzfristig drohen, ob das Bärenmarkttief bereits erreicht ist und welche Faktoren den Krypto-Markt bis Jahresende prägen, erklärt Krypto-Analyst RobynHD im BTC-ECHO-Interview: “Bitcoin hat sein Bärenmarkttief bereits gesehen”