Warum sich der Wechsel zu Kraken jetzt lohnen kann

Noah hatte Zeit, seine Arche zu bauen. Und Kryptobörsen hatten Zeit, sich auf MiCA vorzubereiten. Jetzt ist die regulatorische Flut angekommen.

Am 1. Juli 2026 endete das letzte mögliche Übergangsfenster für Krypto-Dienstleister ohne MiCA-Zulassung. Seit dem Stichtag dürfen Anbieter ohne passende Autorisierung EU-Kunden nicht mehr wie gewohnt bedienen.

Milliarden verlassen die Börsen

Krypto kommt in Bewegung. Und zwar mit Wucht. Die aktuelle CEX-Transparency-Übersicht von Defi-Llama zeigt bei mehreren großen Krypto-Börsen massive Nettoabflüsse. Binance verlor innerhalb von sieben Tagen rund 1,95 Milliarden US-Dollar. Auf Monatssicht summierte sich das Minus sogar auf 2,94 Milliarden Dollar. Bei Bitfinex flossen im selben Zeitraum rund 792 Millionen Dollar ab. Auch Kucoin, HTX und MEXC standen auf Monatssicht deutlich im Minus.

Die In- und Outflows der 15 größten Börsen | Screenshot: DefiLlama

Anleger warten offenbar nicht darauf, bis ihre Börse Funktionen einschränkt oder den europäischen Rückzug verkündet. Sie bringen ihre Assets vorher in Sicherheit. Die Zahlen für sich beweisen allerdings keine alleinige MiCA-Flucht. Defi-Llama zeigt weder, aus welchen Ländern die Transfers stammen, noch warum Nutzer ihre Gelder abziehen.

Das Timing ist dennoch verdächtig: Während Europas letzte Übergangsfrist endet, ziehen Nutzer Milliarden von Plattformen ab, deren MiCA-Status besonders gründlich geprüft werden sollte.

Börsen in der Evakuierungsphase

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat für nicht autorisierte Anbieter klare Erwartungen formuliert. Sie dürfen keine neuen EU-Kunden mehr aufnehmen, sollen das Marketing einstellen und die Leistungen auf Verkauf, Transfer, Umschichtung oder Schließung von Positionen begrenzen. Auch die Verwahrung darf nur so lange weiterlaufen, wie Kunden für den Verkauf oder Transfer ihrer Assets benötigen.

Unregulierte Börsen befinden sich damit in der sogenannten “Wind-Down-Phase”. Das klingt nach einem geregelten und entspannten Ablauf, doch der Euphemismus täuscht. Die Phase sollte eigentlich Evakuierungsphase heißen, denn in dieser Zeit können vertraute Produkte einfach verschwinden. Der Handel kann eingeschränkt werden. Und auch der Support kann plötzlich mit Auszahlungsanfragen überrollt werden. Wer dann noch Steuerdaten, Transaktionshistorien oder Herkunftsnachweise zusammensuchen muss, steht vor einer großen Herausforderung.

Was MiCA für deine Assets bedeutet

MiCA verbietet nicht den Besitz von Bitcoin oder anderen Krypto-Assets, das Risiko liegt woanders. Es betrifft den Zugang zu Handel, Verwahrung und Auszahlung. Wer seine Assets bei einem nicht autorisierten Anbieter hält, muss mit eingeschränkten Funktionen und zusätzlichen Prüfungen rechnen. Auch ein enges Auszahlungsfenster oder eingefrorene Bestände können Kunden blühen.

MiCA an sich schafft Schutzregeln für autorisierte Anbieter. Dazu gehören Vorgaben zum Schutz von Kundenbeständen, zur Verwahrung und zu Beschwerdeverfahren. Eine staatliche Einlagensicherung für Krypto entsteht dadurch allerdings nicht. Reguliert bedeutet in diesem Fall kontrolliert, aber nicht risikofrei.

Woran du eine europataugliche Börse erkennst

Vor dem Wechsel lohnt sich ein genauer Blick. Ein Statement wie „Lizenz beantragt“ ist kein Ersatz für eine gültige MiCA-Zulassung. Entscheidend ist, ob die Gesellschaft, die dein Konto tatsächlich führt, im ESMA-Register auch wirklich als MiCA-zugelassen auftaucht. Ebenso wichtig ist, wie die Börse mit Kundengeldern umgeht. Deine Assets sollten klar vom Vermögen des Unternehmens getrennt und nachvollziehbar geschützt sein.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn dein Konto bei einer Gesellschaft außerhalb der EU liegt. Eine lizenzierte europäische Tochter derselben Marke hilft dir wenig, wenn dein Vertrag mit einer anderen Firma besteht. Prüfe deshalb nicht nur den Namen der Börse, sondern die genaue Gesellschaft in deinen Kontounterlagen und im MiCA-Register.

Kraken ist vorbereitet

Kraken verfügt bereits seit Juni 2025 über eine MiCA-Autorisierung der Central Bank of Ireland. Für bestimmte Derivateangebote besteht zudem eine MiFID-Lizenz über die zyprische Finanzaufsicht CySEC. Die europäische Plattform bleibt damit also auch weiterhin regulär verfügbar. Kraken wurde 2011 gegründet, unterstützt Euro-Einzahlungen und veröffentlicht regelmäßig unabhängig bestätigte Proof-of-Reserves-Nachweise.

Der Wechsel zu Kraken ist unkompliziert. Einfach Konto eröffnen, Identität bestätigen und Fiat oder Kryptowährungen übertragen. Wer wechselt, kann sich bis zum 31. Juli 2026 zusätzlich die Chance auf eine Million Euro sichern. Dafür musst du dich zuerst für die Aktion anmelden. Danach zählt jeder berechtigte Euro, den du in Fiatgeld oder Kryptowährungen einzahlst, als eine Teilnahme am Losverfahren. Mitmachen dürfen volljährige EWR-Bewohner mit einem gültigen Kraken Consumer oder Pro Konto. Der Gewinner wird zufällig gezogen und trägt mögliche Steuern selbst.

Die regulatorische Flut ist angekommen und Kraken hat sein Schiff längst klargemacht. Die Frage ist nur, ob deine Börse ebenfalls über Wasser bleibt oder untergeht.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Kraken.

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