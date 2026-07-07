App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
MiCA-lizenziert
Handle Coins sicher mit 20€ in BTC Startbonus
1,95 T
Hyperliquid-Kurs62,15 0.30%
Bitcoin-Kurs55.267,03 0.45%
Ethereum-Kurs1.553,61 0.37%
XRP-Kurs0,988004 -0.76%
BNB-Kurs506,50 -0.35%
Hyperliquid-Kurs62,15 0.30%
Solana-Kurs71,30 1.18%
TRON-Kurs0,287983 0.32%
Dogecoin-Kurs0,065831 -1.93%
Cardano-Kurs0,157989 -1.65%
Zcash-Kurs396,83 -0.56%
Chainlink-Kurs6,93 -0.08%
Pi Network-Kurs0,097748 -0.54%
Krypto-Marktupdate 

Bitcoin tritt auf der Stelle – nach Strategy-Verkauf ein gutes Zeichen?

Dem Krypto-Markt fehlt weiter Schwung. Selbst der bislang größte Bitcoin-Verkauf von Strategy lässt die Kurse weitgehend kalt.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Krypto-Markt wartet auf Impulse

Der Krypto-Markt legt weiter eine Verschnaufpause ein. Die Gesamtmarktkapitalisierung legt auf Tagessicht leicht um 0,7 Prozent zu, während Bitcoin und die meisten großen Altcoins kaum vom Fleck kommen. Bitcoin verliert 0,2 Prozent und notiert bei 62.990 US-Dollar. Auf Wochensicht hält die größte Kryptowährung damit ein Plus von rund sechs Prozent.

Ähnliches Bild bei Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung knickt im Vergleich zum Vortag um 0,6 Prozent ein, hat mit einem Wochenplus von elf Prozent aber zuletzt etwas Boden gutgemacht. Auch bei den großen Altcoins überwiegen kleinere Kursbewegungen. XRP gibt um 1,8 Prozent nach, Hyperliquid verliert zwei Prozent. Solana und Tron zeigen sich dagegen nahezu unverändert.

Geopolitik sorgt weiter für Unsicherheit

Neue Spannungen im Nahen Osten sorgten zuletzt wieder für steigende Ölpreise. Während die Unsicherheit an den Aktienmärkten spürbar zunahm, zeigten sich Bitcoin und die großen Altcoins bislang vergleichsweise robust und behaupteten ihre Kursgewinne der vergangenen Tage.

Lest auch
Entspannung bei den Makrodaten? Diese Makrofaktoren sprechen jetzt für das Krypto-Comeback

Auch der Verkauf von 3.588 Bitcoin durch Strategy im Wert von rund 216 Millionen US-Dollar hinterließ am Markt kaum Spuren. Bitcoin kletterte zwischenzeitlich über 64.000 US-Dollar, gab die Gewinne im weiteren Verlauf jedoch wieder ab.

Dass der Kurs trotz des Verkaufs stabil blieb, überrascht durchaus. Noch vor wenigen Wochen hatte bereits der Verkauf von lediglich 32 Bitcoin für Unruhe am Markt gesorgt. Mit den nun veräußerten 3.588 BTC setzt Strategy erstmals das angekündigte Monetarisierungsprogramm für seine Bitcoin-Reserven um. Die Erlöse fließen in die Finanzierung der Dividenden auf die Vorzugsaktien. Mehr dazu hier: Strategy verkündet massiven Bitcoin-Verkauf – das steckt dahinter

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kursverlauf zeigt.
On-Chain-AnalyseXRP-Kurs: Kaufen Wale jetzt den nächsten Dip?
Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund
Entspannung bei den Makrodaten?Diese Makrofaktoren sprechen jetzt für das Krypto-Comeback
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
DeXe
24,36
9.15%
Audiera
2,29
5.74%
Pump.fun
0,001468
5.60%
Morpho
1,74
4.80%
Aave
82,04
3.84%
World Liberty Financial
0,052427
3.84%
Beldex
0,081273
3.51%
Aerodrome Finance
0,508569
3.06%
Internet Computer
1,94
2.59%
NEAR Protocol
1,77
2.31%
LAB
13,12
-10.65%
MemeCore
1,12
-7.61%
Canton
0,117900
-5.40%
Worldcoin
0,348380
-4.24%
Gram (prev. Toncoin)
1,48
-3.72%
Hedera
0,062938
-3.33%
Kaspa
0,025827
-3.31%
Stellar
0,171399
-2.54%
Cronos
0,050946
-2.25%
KuCoin
6,17
-1.95%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren