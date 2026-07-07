Dem Krypto-Markt fehlt weiter Schwung. Selbst der bislang größte Bitcoin-Verkauf von Strategy lässt die Kurse weitgehend kalt.

Bitcoin tritt auf der Stelle – nach Strategy-Verkauf ein gutes Zeichen?

Bitcoin tritt auf der Stelle – nach Strategy-Verkauf ein gutes Zeichen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Markt zeigt eine Verschnaufpause mit leichten Kursbewegungen.

Bitcoin bleibt stabil trotz des Verkaufs von 3.588 BTC durch Strategy. â³

Geopolitische Spannungen beeinflussen die Märkte, Bitcoin behauptet jedoch seine Gewinne. â³

Ethereum und Altcoins zeigen ähnliche Kursentwicklungen, während Unsicherheit an den Aktienmärkten wächst.

Der Krypto-Markt legt weiter eine Verschnaufpause ein. Die Gesamtmarktkapitalisierung legt auf Tagessicht leicht um 0,7 Prozent zu, während Bitcoin und die meisten großen Altcoins kaum vom Fleck kommen. Bitcoin verliert 0,2 Prozent und notiert bei 62.990 US-Dollar. Auf Wochensicht hält die größte Kryptowährung damit ein Plus von rund sechs Prozent.

Ähnliches Bild bei Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung knickt im Vergleich zum Vortag um 0,6 Prozent ein, hat mit einem Wochenplus von elf Prozent aber zuletzt etwas Boden gutgemacht. Auch bei den großen Altcoins überwiegen kleinere Kursbewegungen. XRP gibt um 1,8 Prozent nach, Hyperliquid verliert zwei Prozent. Solana und Tron zeigen sich dagegen nahezu unverändert.

Geopolitik sorgt weiter für Unsicherheit

Neue Spannungen im Nahen Osten sorgten zuletzt wieder für steigende Ölpreise. Während die Unsicherheit an den Aktienmärkten spürbar zunahm, zeigten sich Bitcoin und die großen Altcoins bislang vergleichsweise robust und behaupteten ihre Kursgewinne der vergangenen Tage.

Auch der Verkauf von 3.588 Bitcoin durch Strategy im Wert von rund 216 Millionen US-Dollar hinterließ am Markt kaum Spuren. Bitcoin kletterte zwischenzeitlich über 64.000 US-Dollar, gab die Gewinne im weiteren Verlauf jedoch wieder ab.

Dass der Kurs trotz des Verkaufs stabil blieb, überrascht durchaus. Noch vor wenigen Wochen hatte bereits der Verkauf von lediglich 32 Bitcoin für Unruhe am Markt gesorgt. Mit den nun veräußerten 3.588 BTC setzt Strategy erstmals das angekündigte Monetarisierungsprogramm für seine Bitcoin-Reserven um. Die Erlöse fließen in die Finanzierung der Dividenden auf die Vorzugsaktien. Mehr dazu hier: Strategy verkündet massiven Bitcoin-Verkauf – das steckt dahinter