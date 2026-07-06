Wie Ripple bekanntgibt, ist das Unternehmen nun vollständig compliant mit der MiCA-Regulierung. Die Kursanalyse zeigt, ob jetzt eine günstige Einstiegsgelegenheit ist.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple hat die CASP-Lizenz in Luxemburg erhalten und kann nun Krypto-Payment-Lösungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anbieten.

XRP zeigt erste Kursstärke, während der Markt in einer engen Konsolidierungsphase verweilt. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

XRP startet positiv in die neue Handelswoche. Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden legt der Kurs um rund ein Prozent zu und zeigt damit erste Stärke nach den zuletzt eher verhaltenen Bewegungen. Rückenwind könnte nun eine neue regulatorische Meldung von Ripple liefern: Das Unternehmen hat in Luxemburg die vollständige CASP-Lizenz der Finanzaufsicht CSSF erhalten und darf seine regulierten Krypto-Payment-Lösungen damit im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anbieten. Für den Markt ist das ein wichtiges Signal, weil Ripple seine institutionelle Europa-Expansion unter MiCA nun offiziell vorantreiben kann. Sollte sich daraus neue Nachfragefantasie rund um XRP entwickeln, könnte die Nachricht zum Auslöser für eine dynamische Kursbewegung werden. Vorerst sind diese Kursmarken entscheidend.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich XRP auf Basis der letzten sechs 4-Stunden-Candles zwischen 1,13 US-Dollar und 1,17 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,14 US-Dollar und damit leicht über dem Vortagesschluss von 1,14 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 0,37 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 71 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 bei 1,13 US-Dollar und zeigt damit kurzfristig relative Stärke. Seit dem Hoch bei 1,17 US-Dollar ist allerdings eine Abfolge leicht tieferer Hochs erkennbar, während die unmittelbare Unterstützung bei 1,13 US-Dollar verläuft. Solange XRP oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Marktlage technisch neutral bis leicht bullisch.

Enge Konsolidierungsphase

Der RSI 14 notiert bei 58,4 und signalisiert moderates Kaufmomentum. Damit bleibt der Indikator noch unterhalb der klar bullischen Zone, nähert sich aber dem Bereich, ab dem ein Ausbruch an Dynamik gewinnen könnte. Das Histogramm zeigt zugleich eine nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsdrucks, was kurzfristig eher für eine Konsolidierung spricht.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 0,07 US-Dollar und deutet auf mäßige Volatilität hin. Das untere Bollinger-Band verläuft bei 1,11 US-Dollar, das obere bei 1,17 US-Dollar. Der Markt befindet sich damit in einer engen Konsolidierungsphase, in der ein Ausbruch über den Widerstand oder ein Bruch der Unterstützung schnell neue Bewegung auslösen könnte.

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Kurzfristige Prognose für XRP

Kurzfristig bleibt das Basisszenario neutral. Die erwartete Handelsspanne liegt bei 1,12 bis 1,16 US-Dollar, die Wahrscheinlichkeit dafür bei 40 Prozent. Entscheidend ist, dass XRP oberhalb des EMA-20 bei 1,13 US-Dollar und der Unterstützung bei 1,13 US-Dollar bleibt. Der RSI sollte sich idealerweise im Bereich von 50 bis 60 halten, während das Volumen moderat bleibt. Unterhalb von 1,11 US-Dollar wäre dieses neutrale Szenario hinfällig.

Das bullische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Dafür müsste XRP nachhaltig über 1,17 US-Dollar schließen. In diesem Fall rückt ein Kursziel zwischen 1,17 und 1,30 US-Dollar in den Fokus. Bestätigt wurde der Ausbruch durch einen RSI über 60 und einen deutlichen Anstieg des Handelsvolumens. Der EMA-20 bei 1,13 US-Dollar müsste dann als Support halten, während das obere Bollinger-Band bei 1,17 US-Dollar als erste Ausbruchsmarke dient. Unterhalb von 1,13 US-Dollar wäre dieses bullische Setup zunächst invalidiert.

Das bearishe Szenario kommt auf eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Ein Bruch der Unterstützung bei 1,13 US-Dollar auf Schlusskursbasis würde das Risiko für Abgaben in Richtung 1,10 US-Dollar erhöhen. Fällt der RSI unter 50 und nimmt das Verkaufsvolumen zu, könnte XRP bis in den Bereich von 0,98 bis 1,10 US-Dollar zurücksetzen. Eine Rückeroberung von 1,17 US-Dollar würde dieses bearishe Szenario dagegen entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.