Berlin Blockchain Week 2026: Das sind die wichtigsten Events

Die Berlin Blockchain Week 2026 läuft. Welche Events schon vorbei sind, welche noch kommen und warum du diese nicht verpassen solltest.

Berlin wird in dieser Woche wieder zum Treffpunkt der internationalen Krypto-Szene. Vom 13. bis 21. Juni bringt die Berlin Blockchain Week Entwickler, Gründer, Investoren, Teams und Communities in der Hauptstadt zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger große Showbühnen als der direkte Austausch innerhalb der Ökosysteme. Für Berlin ist die Woche damit einmal mehr ein Schaufenster für die Breite der Branche, von Ethereum und Solana bis hin zu AI Agents.

Solana Summit trotzt dem Bärenmarkt

Den Auftakt machte am 13. Juni der Solana Summit Germany. Trotz Bärenmarkt war das Event ein voller Erfolg und ein starker Start in die Woche. Rund 2.000 Solana-Enthusiasten kamen in Berlin zusammen, darunter Gründer, Entwickler, Investoren, Creator und Vertreter aus dem institutionellen Umfeld. Organisiert wurde der Summit vom Superteam Germany um Patricia Albrecht.

Inhaltlich drehte sich vieles um die Frage, welche Rolle Solana als Infrastruktur für Internet Capital Markets spielen kann. Auf der Agenda standen Panels, Keynotes, Startup-Pitches und Community-Formate. Auch BTC-ECHO war beim Solana Summit und hat Xiao-Xiao Zhu, den Präsidenten von Jupiter, interviewt.

Trotz Kursflaute gab es beim Solana Summit einen riesigen Andrang |

Quelle: Solana Superteam Germany

Ethereum Day heute, DappCon ab morgen

Am heutigen 15. Juni steht mit dem Berlin Ethereum Day eines der wichtigsten Ethereum-Events der Woche an. Im Funkhaus Berlin geht es um die technische Weiterentwicklung des Netzwerks, Skalierung, Sicherheit, Dezentralisierung, Open Source und die langfristige Rolle von Ethereum als neutrale Infrastruktur.

Direkt im Anschluss folgt die DappCon. Sie findet am 16. und 17. Juni statt und zählt zu den zentralen Entwicklerkonferenzen der Berlin Blockchain Week. Ausgerichtet von Gnosis, richtet sich die DappCon an Builder, Forscher und Teams, die an dezentralen Anwendungen, Wallets, Infrastruktur, Governance und neuen Onchain-Systemen arbeiten.

Web3 Summit und AI Agents Day rücken nach

Später in der Woche verlagert sich der Fokus stärker auf Grundsatzfragen des dezentralen Internets und die Verbindung von Blockchain und künstlicher Intelligenz. Der Web3 Summit findet am 18. und 19. Juni statt und bringt Entwickler, Forscher, Künstler, Gründer und Technologen zusammen. Im Mittelpunkt stehen digitale Freiheit, Nutzerkontrolle, Privacy, offene Infrastruktur und die Frage, wie ein nutzerfreundlicheres Internet gebaut werden kann.

Ebenfalls ab dem 18. Juni steht der AI Agents Summit auf dem Programm. Der AI Agents Day widmet sich autonomen KI-Agenten, Onchain-Identität, Payments, Agent-Infrastruktur und der Frage, wie sich KI-Systeme in Web3-Umgebungen produktiv einsetzen lassen. Danach folgt ein Hackathon vom 19. bis 21. Juni, bei dem Teams eigene Agenten-Anwendungen bauen.

Damit zeigt die Berlin Blockchain Week 2026 die ganze Breite des Krypto-Sektors. Solana hat den Auftakt gesetzt, Ethereum prägt den Start der Arbeitswoche, die DappCon bringt die Entwickler zusammen und mit Web3 Summit sowie AI Agents Day rücken die nächsten großen Themen nach. Hier findest du eine komplette Übersicht über die Events der Berlin Blockchain Week.