App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
1,97 T
Hyperliquid-Kurs57,99 9.32%
Bitcoin-Kurs56.744,67 1.68%
Ethereum-Kurs1.490,04 2.90%
XRP-Kurs1,03 3.43%
BNB-Kurs530,85 0.44%
Hyperliquid-Kurs57,99 9.32%
Solana-Kurs61,73 4.42%
TRON-Kurs0,276259 0.65%
Dogecoin-Kurs0,076508 1.39%
Cardano-Kurs0,156882 6.53%
Zcash-Kurs426,36 16.06%
Chainlink-Kurs7,11 3.67%
Pi Network-Kurs0,115731 1.07%
Mithilfe der Zuckerrohrproduktion 

Von Tether mitfinanziert: Brasilianische Firma Adecoagro steigt ins Bitcoin Mining ein

Adecoagro plant in Brasilien ein Bitcoin-Mining-Zentrum mit Energie aus Zuckerrohrresten. Tether ist Mehrheitsaktionär des Agrarkonzerns.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs56.744,67 1.68 %
Bitcoin kaufen
Tether CEO Paolo Ardoini

Beitragsbild: picture alliance

 | Tether CEO Paolo Ardoini

Im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul entsteht ein neues Bitcoin-Mining-Projekt mit erneuerbarer Energie. Der Agrarkonzern Adecoagro, an dem Tether mehrheitlich beteiligt ist, will in der Stadt Ivinhema ein Data Center für Bitcoin Mining errichten.

Das Projekt soll zunächst mit 10 Megawatt Leistung starten. Geplant ist der Einsatz von 1.280 Mining-Geräten. Der operative Start ist nach Angaben des Unternehmens für den 1. Juli 2026 vorgesehen.

Die Energie soll aus der Verwertung von Reststoffen der Zuckerrohrproduktion stammen. Adecoagro will dafür saubere Energie nutzen, die bei der Verbrennung von Zuckerrohrresten entsteht. Damit verbindet der Konzern seine bestehende Agrar- und Energieinfrastruktur mit einem neuen digitalen Geschäftsfeld.

Adecoagro setzt auf eigene Energiequellen

Vorgestellt wurde das Projekt im Rahmen der Veranstaltung “Raízes do Futuro – Tecnologia e inovação para construir o amanhã”. Dort präsentierte Adecoagro Details zu seiner technologischen Infrastruktur in Mato Grosso do Sul. Dies berichtet die lokale Nachrichtenagentur livecoins am 4. Juni.

“Unser Data-Center-Projekt soll unsere gesamte Struktur validieren und neue technologische Entwicklungen anwenden”, erklärte Adecoagro-Projektmanager Matheus Lechuga. Aktuell sei die Anlage auf Bitcoin Mining ausgerichtet und nutze saubere Energie aus Zuckerrohr.

Laut Lechuga liegt der Fokus des Projekts auf Energieeffizienz. Der Einsatz der eigenen Energieproduktion könnte für Adecoagro ein Vorteil sein, da Bitcoin Mining stark von planbaren Stromkosten abhängt. Gerade Unternehmen mit überschüssiger oder günstig verfügbarer Energie prüfen daher zunehmend, ob Mining als zusätzliche Erlösquelle infrage kommt.

Für Tether ist das Projekt ebenfalls bemerkenswert. Der Stablecoin-Emittent baut seine Aktivitäten im Bitcoin-Sektor seit längerem aus und investiert unter anderem in Mining, Energieinfrastruktur und Bitcoin-Bestände. Die Mehrheitsbeteiligung an Adecoagro könnte diesen Kurs weiter stärken.

Auf dem Krypto-Markt läuft nach dem US-Iran-Deal derweil eine Erholungsrallye.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Mann genießt den Sonnenuntergang dank Bitcoin in seinem Strandhaus
Exit-Strategie im FokusMit Bitcoin früher in die Rente? Deshalb könnten 0,21 BTC reichen
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
SpaceX-Logo, Bitcoin-Münze und Elon Musk vor Kurschart-Hintergrund
"Elon Musk hat mit dem Börsengang gigantische Erwartungen geschürt"Alle kaufen SpaceX – macht das Bitcoin zum Geheimfavoriten? Das sagt BTC-ECHO
Worldcoin
0,506015
16.54%
Zcash
426,36
16.06%
NEAR Protocol
2,06
12.55%
Aave
63,63
11.07%
Jupiter
0,162189
9.86%
Hyperliquid
57,99
9.32%
Cardano
0,156882
6.53%
DeXe
16,34
6.24%
Bitcoin Cash
187,22
6.13%
Ondo
0,327522
4.98%
Audiera
3,78
-25.61%
Humanity
0,478192
-9.06%
Venice Token
13,78
-1.97%
MemeCore
2,52
-1.82%
Aster
0,542980
-0.72%
Bittensor
233,11
-0.46%
Sky
0,048791
-0.28%
USDtb
0,863698
-0.06%
Ethena USDe
0,863208
-0.03%
Cronos
0,053172
-0.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren