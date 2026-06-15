Adecoagro plant in Brasilien ein Bitcoin-Mining-Zentrum mit Energie aus Zuckerrohrresten. Tether ist Mehrheitsaktionär des Agrarkonzerns.

Von Tether mitfinanziert: Brasilianische Firma Adecoagro steigt ins Bitcoin Mining ein

Von Tether mitfinanziert: Brasilianische Firma Adecoagro steigt ins Bitcoin Mining ein

Im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul entsteht ein neues Bitcoin-Mining-Projekt mit erneuerbarer Energie. Der Agrarkonzern Adecoagro, an dem Tether mehrheitlich beteiligt ist, will in der Stadt Ivinhema ein Data Center für Bitcoin Mining errichten.

Das Projekt soll zunächst mit 10 Megawatt Leistung starten. Geplant ist der Einsatz von 1.280 Mining-Geräten. Der operative Start ist nach Angaben des Unternehmens für den 1. Juli 2026 vorgesehen.

Die Energie soll aus der Verwertung von Reststoffen der Zuckerrohrproduktion stammen. Adecoagro will dafür saubere Energie nutzen, die bei der Verbrennung von Zuckerrohrresten entsteht. Damit verbindet der Konzern seine bestehende Agrar- und Energieinfrastruktur mit einem neuen digitalen Geschäftsfeld.

Adecoagro setzt auf eigene Energiequellen

Vorgestellt wurde das Projekt im Rahmen der Veranstaltung “Raízes do Futuro – Tecnologia e inovação para construir o amanhã”. Dort präsentierte Adecoagro Details zu seiner technologischen Infrastruktur in Mato Grosso do Sul. Dies berichtet die lokale Nachrichtenagentur livecoins am 4. Juni.

“Unser Data-Center-Projekt soll unsere gesamte Struktur validieren und neue technologische Entwicklungen anwenden”, erklärte Adecoagro-Projektmanager Matheus Lechuga. Aktuell sei die Anlage auf Bitcoin Mining ausgerichtet und nutze saubere Energie aus Zuckerrohr.

Laut Lechuga liegt der Fokus des Projekts auf Energieeffizienz. Der Einsatz der eigenen Energieproduktion könnte für Adecoagro ein Vorteil sein, da Bitcoin Mining stark von planbaren Stromkosten abhängt. Gerade Unternehmen mit überschüssiger oder günstig verfügbarer Energie prüfen daher zunehmend, ob Mining als zusätzliche Erlösquelle infrage kommt.

Für Tether ist das Projekt ebenfalls bemerkenswert. Der Stablecoin-Emittent baut seine Aktivitäten im Bitcoin-Sektor seit längerem aus und investiert unter anderem in Mining, Energieinfrastruktur und Bitcoin-Bestände. Die Mehrheitsbeteiligung an Adecoagro könnte diesen Kurs weiter stärken.

Auf dem Krypto-Markt läuft nach dem US-Iran-Deal derweil eine Erholungsrallye.