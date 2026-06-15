In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Bitcoin-Anleger der Fiat-Todesspirale für immer entkommen können
- Welche Rolle KI für die Bitcoin-Kursentwicklung und finanzielle Freiheit spielt
- Warum ein Bitcoin-Veteran dennoch vor den BTC-besicherten Krediten warnt
Unter Bitcoin-Maximalisten gilt die fixe Obergrenze von 21 Millionen BTC als unumstößliches Fundament. Für den langfristigen Vermögensaufbau könnte aber eine erheblich kleinere Zahl entscheidend werden: 0,21. Nach Einschätzung von Brad Long soll genau dieser Betrag den mathematischen Kipppunkt markieren, ab dem Anleger innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre finanzielle Unabhängigkeit erreichen könnten. Sein Modell stellt klassische Entnahmestrategien radikal infrage. Doch trägt die Rechnung wirklich – oder bleibt die Frührente dank Bitcoin am Ende doch nur ein Wunschtraum?
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