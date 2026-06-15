Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin für acht Milliarden Menschen. Warum 0,21 BTC die mathematische Grenze für finanzielle Freiheit werden könnten.

Mit Bitcoin früher in die Rente? Deshalb könnten 0,21 BTC reichen

Mit Bitcoin früher in die Rente? Deshalb könnten 0,21 BTC reichen

In diesem Artikel erfährst du: Wie Bitcoin-Anleger der Fiat-Todesspirale für immer entkommen können

Welche Rolle KI für die Bitcoin-Kursentwicklung und finanzielle Freiheit spielt

Warum ein Bitcoin-Veteran dennoch vor den BTC-besicherten Krediten warnt

Unter Bitcoin-Maximalisten gilt die fixe Obergrenze von 21 Millionen BTC als unumstößliches Fundament. Für den langfristigen Vermögensaufbau könnte aber eine erheblich kleinere Zahl entscheidend werden: 0,21. Nach Einschätzung von Brad Long soll genau dieser Betrag den mathematischen Kipppunkt markieren, ab dem Anleger innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre finanzielle Unabhängigkeit erreichen könnten. Sein Modell stellt klassische Entnahmestrategien radikal infrage. Doch trägt die Rechnung wirklich – oder bleibt die Frührente dank Bitcoin am Ende doch nur ein Wunschtraum?

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden