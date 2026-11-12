Auf dem XRP Ledger zeichnet sich eine wichtige Neuerung ab. Für die Aktivierung des neuen Kreditvergabesystems fehlt bislang noch die erforderliche Zustimmung.

Ripple plant Bankkredite auf dem XRP Ledger: Wird das zum Kurstreiber für XRP?

Ripple plant Bankkredite auf dem XRP Ledger: Wird das zum Kurstreiber für XRP?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple plant ein neues Kreditvergabesystem auf dem XRP Ledger.

Zustimmung von Validatoren nimmt zu, aber es fehlen noch Stimmen für die Aktivierung.

Kreditvergabe ohne Sicherheiten könnte neue Risiken für Kapitalgeber mit sich bringen. â³

Langfristige Auswirkungen auf die Nachfrage nach XRP bleiben unklar. â³

Ripple kommt mit seinem geplanten Kreditvergabesystem auf dem XRP Ledger einen Schritt voran, nachdem mehrere Validatoren ihre Zustimmung zu den erforderlichen Netzwerkänderungen erteilt haben. Das Unternehmen möchte Banken und Zahlungsdienstleistern ermöglichen, Kredite direkt über die Blockchain abzuwickeln. Seit Mitte Oktober ist die Unterstützung für das LendingProtocol von 19 auf 22 Stimmen gestiegen, womit die Einführung der neuen Funktion näher rückt.

Bis zur tatsächlichen Aktivierung fehlen allerdings noch sieben Stimmen, da mindestens 29 der 35 Validatoren auf der Standardliste des Netzwerks zustimmen müssen. Die notwendige Mehrheit muss anschließend über einen Zeitraum von 14 aufeinanderfolgenden Tagen bestehen bleiben, bevor die Änderungen wirksam werden. Auch die erforderliche Funktion SingleAssetVault, über die Kapital für Kredite bereitgestellt werden soll, hat mit bislang 23 Zustimmungen die Schwelle noch nicht erreicht.

XRP Ledger soll Kreditvergabe ohne Sicherheiten ermöglichen

Mit dem geplanten System können Nutzer XRP oder andere digitale Vermögenswerte in speziellen Pools hinterlegen, aus denen Kreditvermittler anschließend Darlehen mit einer festen Laufzeit vergeben. Anders als bei vielen bisherigen Krypto-Kreditprotokollen müssen die Kreditnehmer dafür keine Sicherheiten bereitstellen. Ripple richtet das Angebot insbesondere an Zahlungsunternehmen, die kurzfristig Liquidität für die Abwicklung internationaler Überweisungen benötigen.

Für Kapitalgeber entstehen dadurch allerdings zusätzliche Risiken, da die Kreditwürdigkeit der Schuldner außerhalb der Blockchain geprüft wird. Die Verantwortung liegt bei den jeweiligen Vermittlern, die einen Teil ihres eigenen Kapitals als ersten Verlustpuffer einsetzen müssen. Reicht dieser im Falle eines Zahlungsausfalls nicht aus, könnten auch die hinterlegten Vermögenswerte der Kreditgeber betroffen sein.

Auch für XRP könnte die Einführung langfristig interessant werden, da zusätzliche Anwendungen die Nutzung des Netzwerks fördern könnten. Ob daraus eine stärkere Nachfrage nach XRP entsteht, lässt sich aus den bisherigen Abstimmungsergebnissen allerdings nicht ableiten.