Nach einem Kurssturz der Aktie droht Trump Media ein hoher Mittelabfluss durch Wandelanleihen. Wie das Management seine 15.649 Bitcoin retten will.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Trump Media steht vor einer Finanzierungsfrist mit Schulden von bis zu 883 Millionen US-Dollar. â³

Der CEO plant, die Verbindlichkeiten ohne neue Aktienausgaben zu begleichen.

Rund 15.649 Bitcoin sind im Besitz des Unternehmens, jedoch teilweise verpfändet.

Eine mögliche Refinanzierung könnte den Verkauf von Bitcoin erforderlich machen. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Trump Media & Technology Group steht vor einer kritischen Finanzierungsfrist, die den Konzern zur Rückzahlung von bis zu 883,5 Millionen US-Dollar zwingen könnte. Zwar kaufte die Truth-Social-Muttergesellschaft laut einer SEC-Meldung bereits nullverzinsliche Wandelanleihen im Wert von 100 Millionen US-Dollar mit Abschlag zurück, doch bleibt die Restschuld aus der Emission vom Mai 2025 hoch. Da der Wandlungspreis bei rund 34,72 US-Dollar liegt, während die DJT-Aktie nach einem Jahresverlust von fast 70 Prozent nahe vier US-Dollar notiert, dürften Gläubiger statt Aktien eine Barzahlung verlangen.

Kevin McGurn, Interims-CEO von Trump Media, will die Verbindlichkeiten mithilfe vorhandener Barmittel und Kreditlinien ohne Ausgabe neuer Aktien begleichen, um die Bitcoin-Bestände für Ertragsstrategien und eine mögliche Kurserholung zu bewahren. Ende September verfügte das Unternehmen allerdings nur über rund 393,4 Millionen US-Dollar an Cash und kurzfristigen Anlagen, wovon zudem der jüngste Anleiherückkauf abging. Auch ein ausgewiesener Quartalsgewinn von 410 Millionen US-Dollar bietet kaum Entlastung, weil dieser primär auf buchhalterischen Bewertungseffekten beruht.

Bitcoin-Bestände teilweise verpfändet

Zum Ende des dritten Quartals hielt Trump Media insgesamt rund 15.649 BTC, wovon etwa 4.261 BTC als Sicherheit für die Wandelanleihen hinterlegt und weitere 11.385 BTC in Optionsstrategien gebunden waren. In dem Quartalsbericht räumte der Konzern ein, bei einer erfolglosen Refinanzierung möglicherweise Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte verkaufen oder ungünstige Kredite aufnehmen zu müssen. Zwar hängt die tatsächliche Zahlungslast am 30. November davon ab, wie viele Gläubiger ihr Rückgaberecht nutzen, aber der jüngste Bitcoin-Kursrückgang verengt den finanziellen Spielraum zusätzlich.