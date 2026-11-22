Der Goldpreis fiel zuletzt auf ein Jahrestief von 3.500 US-Dollar. Warum die Analysten von Goldman Sachs dennoch optimistisch bleiben.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Goldman Sachs prognostiziert einen Anstieg des Goldpreises bis Ende 2028 auf 5.600 US-Dollar. â³

Zentralbanken könnten monatlich 60 Tonnen Gold kaufen und damit den Markt stützen.

Trotz des heftigen Goldpreis-Einbruchs der vergangenen Monate bleibt die US-Investmentbank Goldman Sachs langfristig optimistisch. Bis Ende 2028 könnte der Preis des Edelmetalls auf beachtliche 5.600 US-Dollar je Feinunze steigen. Voraussetzung dafür ist allerdings eine geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank, denn sobald die Federal Reserve ihre Leitzinsen wieder senkt, dürften auch westliche Investoren verstärkt in Gold zurückkehren. Bis dahin rechnen die Analysten mit weiteren Rückschlägen und einer erhöhten Volatilität am Goldmarkt.

Eine wichtige Stütze sehen die Goldman-Sachs-Experten in den anhaltenden Goldkäufen der Zentralbanken. Monatlich könnten diese rund 60 Tonnen des Edelmetalls erwerben und damit deutlich mehr als vor dem Jahr 2022. Die wachsenden Sorgen um die Staatsverschuldung westlicher Länder dürften Gold langfristig zusätzlichen Auftrieb verleihen. Ob sich bereits jetzt eine Trendwende abzeichnet oder zunächst weitere Kursverluste drohen, verrät ein Blick auf den Chart von Tether Gold (XAUT). Der Gold-Token ermöglicht es Krypto-Anlegern, über die Blockchain am Goldpreis teilzuhaben.

Gold (XAUT) in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs von Tether Gold zwischen einem Tageshoch von 3.555,86 US-Dollar und einem Tief von 3.527,50 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 3.548,55 US-Dollar und damit knapp unter dem Vortagesniveau von 3.551,34 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Gold-Tokens beläuft sich auf rund 2,87 Milliarden US-Dollar.

Aus technischer Sicht zeigt sich Tether Gold weiterhin angeschlagen. Der Kurs notiert unter dem exponentiell gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Perioden (EMA-20) bei 3.587,55 US-Dollar. Auch die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs deutet auf eine anhaltende kurzfristige Schwäche hin. Erste Unterstützung findet XAUT bei 3.527,50 US-Dollar, während die nächste wichtige Kursmarke bei 3.502,52 US-Dollar verläuft. Auf der Oberseite stellen zunächst 3.555,86 US-Dollar und anschließend der EMA-20 bei 3.587,55 US-Dollar wichtige Widerstände dar. Solange der Gold-Token unter diesem gleitenden Durchschnitt verharrt, bleibt das technische Gesamtbild neutral bis leicht bärisch.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf 14-Perioden-Basis derzeit bei 43,12 Punkten. Damit bewegt sich der Indikator im neutralen bis leicht schwachen Bereich und signalisiert eine verhaltene Kursdynamik. Immerhin lässt der negative Ausschlag im MACD-Histogramm allmählich nach. Das deutet darauf hin, dass der Abwärtsdruck bei Gold etwas nachlässt und sich der Kurs kurzfristig stabilisieren könnte.

Die Bollinger-Bänder weisen derzeit eine Breite von rund 254,33 US-Dollar auf. Während das obere Band bei 3.702,66 US-Dollar verläuft, befindet sich die untere Begrenzung bei 3.448,33 US-Dollar. Diese Spanne spricht für erhöhte, allerdings noch nicht extreme Kursschwankungen. Insgesamt befindet sich der Gold-Token damit in einer abwärtsgerichteten Konsolidierungsphase. Angesichts der anhaltenden technischen Schwäche bleiben kurzfristige Long-Positionen mit erhöhten Risiken verbunden.

Kurzfristige Gold-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für Tether Gold am 22. November 2026 neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 3.527,50 und 3.502,52 US-Dollar. Auf der Oberseite stellen zunächst 3.555,86 US-Dollar und anschließend der EMA-20 bei 3.587,55 US-Dollar die nächsten Widerstände dar. Gelingt dem Gold-Token ein nachhaltiger Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt, könnte sich die technische Lage aufhellen und der Abwärtsdruck nachlassen. Fällt XAUT hingegen unter die Unterstützung bei 3.502,52 US-Dollar, drohen weitere Kursverluste.

Neutrales Szenario (50 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Tether Gold bewegt sich weiterhin in einer Handelsspanne zwischen 3.520 und 3.555,86 US-Dollar. Der RSI stabilisiert sich zwischen 40 und 50 Punkten, während das Handelsvolumen moderat bleibt. Der Kurs konsolidiert zwischen dem mittleren und unteren Bollinger-Band. Ein nachhaltiger Anstieg über den EMA-20 bei 3.587,55 US-Dollar würde dieses Szenario entkräften.

Bullisches Szenario (20 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Gelingt XAUT ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA-20 bei 3.587,55 US-Dollar, könnte sich die Erholung bis auf 3.700 US-Dollar ausweiten. Voraussetzung wären ein RSI-Anstieg über 50 Punkte sowie ein zunehmendes Handelsvolumen bei steigenden Kursen. Anschließend könnte das obere Bollinger-Band bei 3.702,66 US-Dollar zum nächsten Kursziel werden. Ein Rückfall unter 3.520 US-Dollar würde das bullische Szenario entkräften.

Bärisches Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Fällt Tether Gold bei erhöhtem Handelsvolumen unter die Unterstützung bei 3.502,52 US-Dollar, drohen weitere Verluste. Ein RSI-Rückgang unter 40 Punkte und ein Bruch des unteren Bollinger-Bandes bei 3.448,33 US-Dollar würden die Schwäche bestätigen. In diesem Fall könnte der Gold-Token auf 3.450 bis 3.496,32 US-Dollar zurückfallen. Eine Rückkehr über 3.587,55 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.