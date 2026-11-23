Der Krypto-Markt muss in der abgelaufenen Handelswoche erneut Federn lassen. Infolge massiver Kursabschläge am US-Aktienmarkt korrigierte Bitcoin (BTC) zwischenzeitlich auf ein neues Jahrestief bei 55.106 US-Dollar ab. Kurz vor Wochenschluss notiert die Krypto-Leitwährung rund sechs Prozent tief im Bereich der psychologisch relevanten Marke von 60.000 US-Dollar. In der neuen Handelswoche legen die Investoren ihr Augenmerk auf die Bekanntgabe der US-Kerninflationzahlen.
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