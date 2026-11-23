US-Kerninflationsdaten sowie aktuelle Schätzungen zum Wirtschaftswachstum könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Der Krypto-Markt muss in der abgelaufenen Handelswoche erneut Federn lassen. Infolge massiver Kursabschläge am US-Aktienmarkt korrigierte Bitcoin (BTC) zwischenzeitlich auf ein neues Jahrestief bei 55.106 US-Dollar ab. Kurz vor Wochenschluss notiert die Krypto-Leitwährung rund sechs Prozent tief im Bereich der psychologisch relevanten Marke von 60.000 US-Dollar. In der neuen Handelswoche legen die Investoren ihr Augenmerk auf die Bekanntgabe der US-Kerninflationzahlen.

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