Bitcoin Core schließt eine per KI entdeckte Sicherheitslücke, die Nodes lahmlegen konnte. Wie gefährlich der Fehler ist und wer jetzt updaten muss.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Eine KI hat eine neue Sicherheitslücke in Bitcoin Core entdeckt. â³

Die Entwickler haben bereits korrigierte Versionen veröffentlicht. â³

Die Lücke könnte Bitcoin Nodes vorübergehend lahmlegen.

Die Entdeckung zeigt, wie leicht solche Schwachstellen auffindbar sind.

Eine KI hat erneut eine Sicherheitslücke in Bitcoin Core gefunden, der Referenzsoftware für den Betrieb von Bitcoin Nodes. Die Entwickler legten den Fehler am Freitag unter der Kennung CVE-2026-117348 offen und veröffentlichten die korrigierten Versionen 30.5 und 31.3. Version 32.1 enthielt den Fix bereits. Wer noch Version 29 nutzt, muss wechseln: Diese Reihe erhält keinen Fix mehr. Entdeckt hat die Sicherheitslücke ein automatisierter Scan von Project Loupe bei Spiral, der Open-Source-Einheit von Jack Dorseys Block.

So lassen sich Bitcoin Nodes lahmlegen

Nodes halten Transaktionen zurück, deren Vorgänger sie noch nicht kennen und fragen bei anderen Teilnehmern nach den fehlenden Teilen. Ein Angreifer konnte eine solche Transaktion mit Tausenden fehlenden Vorgängern schicken und sie dann in einer einzigen Nachricht 50.000 Mal ankündigen. “Jede solche Nachricht legt den Node für über ein Dutzend Sekunden lahm”, heißt es im Advisory. In dieser Zeit verarbeitet er keine Nachrichten anderer Teilnehmer, auch keine neuen Blöcke.

Die Entwickler stufen die Lücke als mittelschwer ein. Es geht um einen vorübergehenden Stillstand einzelner Nodes, von gestohlenen Coins oder einer Spaltung der Blockchain ist keine Rede.

Leicht zu finden, auch für Angreifer

Brisanter als der Fehler selbst ist, wie leicht er sich finden ließ. Project Loupe meldete ihn im Juli, im August entdeckte ihn ein zweiter Entwickler unabhängig davon. Bitcoin Core stuft die Sicherheitslücke ausdrücklich als “leicht auffindbar” ein. Ende Oktober hatten die Entwickler bereits drei per KI entdeckte Schwachstellen offengelegt. Seit dem 22. Oktober gilt deshalb eine neue Richtlinie: Leicht auffindbare Fehler werden zügig in allen gepflegten Versionen behoben und öffentlich gemacht.