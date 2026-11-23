Nach dem Absturz auf den tiefsten Stand seit 2024 erholt sich Bitcoin kräftig. Wie Analysten die Bewegung jetzt einordnen.

Bitcoin wieder über 60.000 US-Dollar: Das erwarten Analysten jetzt

Bitcoin wieder über 60.000 US-Dollar: Das erwarten Analysten jetzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin über 61.000 US-Dollar: Erholung nach dem Wochenendausverkauf. â³

Analysten erwarten Herausforderungen durch Zinserhöhungen und Marktvolatilität. â³

Liquidationen von 1,8 Milliarden US-Dollar prägen die aktuelle Marktsituation. â³

Altcoins zeigen ebenfalls positive Kursbewegungen, bleiben aber wöchentlich im Minus. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs erholt sich nach dem Ausverkauf vom Wochenende und notiert wieder über 61.000 US-Dollar, ein Plus von rund 4,5 Prozent in 24 Stunden. Die Altcoins ziehen mit: Ethereum gewinnt 4,2 Prozent auf rund 1.720 US-Dollar, XRP legt 2,5 Prozent auf 0,93 US-Dollar zu.

Auf Wochensicht liegen Bitcoin und Ethereum dennoch gut vier Prozent im Minus. Denn: Am Freitagnachmittag war Bitcoin unter 60.000 US-Dollar gefallen, am Samstag rutschte der Kurs bis auf rund 55.100 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024.

“Große Quelle erzwungener Bitcoin-Verkäufe” verschwunden

Der Absturz löste laut CoinGlass Liquidationen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar aus, 1,3 Milliarden davon entfielen auf Wetten auf steigende Kurse.

The largest bitcoin:native liquidation cluster has been cleared.



We have been tracking a dense cluster of long liquidations between $59K and $62K for months.



Yesterday, they were fully cleared out, removing a large source of forced selling under price. pic.twitter.com/jJtjB4mbtz — glassnode (@glassnode) November 21, 2026

Laut Glassnode ist damit das größte Cluster gehebelter Long-Positionen zwischen 59.000 und 62.000 US-Dollar abgeräumt und “eine große Quelle erzwungener Verkäufe” unterhalb des Kurses verschwunden.

Fed bleibt auf Erhöhungskurs

Eine Entwarnung ist das noch längst nicht. Aus den Bitcoin ETFs flossen am Freitag laut Farside 124 Millionen US-Dollar ab, die Nasdaq verlor vergangene Woche über zehn Prozent – trotz des Mega-IPO Anthropic. QCP Capital knüpft eine nachhaltige Erholung an stabilere Tech-Aktien, ruhigere Zinsen und zurückkehrendes institutionelles Kapital. “Bis dahin könnten sich Short-Covering-Rallyes schwertun, in einen nachhaltigen Aufwärtstrend überzugehen”, schreibt das Handelshaus.

Die Erwartungen an eine Zinserhöhungen in den USA bleiben hoch I Quelle: FedWatchTool

Mehr noch: Von der Fed ist kaum Entlastung zu erwarten. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent am 9. Dezember bei 93 Prozent. Entscheidend wird der kommende Mittwoch mit der PCE-Kerninflation und der zweiten BIP‑Schätzung. Welche Termine diese Woche noch zählen, lest ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?



