Gold, Silber und Bitcoin sind zuletzt heftig eingebrochen. Warum sich Finanzexperte Robert Kiyosaki darüber freut – und was er Anlegern jetzt empfiehlt.

Robert Kiyosaki: “Am meisten freue ich mich über den Bitcoin-Crash”

Robert Kiyosaki: “Am meisten freue ich mich über den Bitcoin-Crash”

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Robert Kiyosaki äußert sich optimistisch über den aktuellen Bitcoin-Crash. â³

Er sieht in der Situation eine Chance, weitere Coins zu kaufen.

Kiyosaki kritisiert die Inkompetenz von Banken und der Fed. â³

Die Staatsschulden der USA wachsen weiter und machen Bitcoin attraktiv. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Sind die teils heftigen Einbrüche an den Finanzmärkten gut oder schlecht? Diese Frage stellt Bestseller-Autor Robert Kiyosaki in einem neuen X-Post – und kommt zu einer klaren Antwort. Ihm zufolge sind es vor allem die schwachen Hände, die sich in den vergangenen Tagen von ihren Positionen verabschiedeten. Bereits am Freitag korrigierte der Goldpreis in Richtung 3.500 US-Dollar und markierte ein neues Jahrestief. Silber fiel auf 41 US-Dollar, was einem Verlust von 45 Prozent binnen sechs Monaten entspricht. Bitcoin und Altcoins werden im Gegensatz zu traditionellen Assets rund um die Uhr gehandelt, sodass der BTC-Kurs sein Tief erst am Samstagmorgen unter 56.000 US-Dollar erreichte.

Robert Kiyosaki und die absolute Knappheit

Am meisten freue ich mich über den Bitcoin-Crash“, erklärt Robert Kiyosaki optimistisch. Dafür gebe es viele Gründe, unter anderem die “Inkompetenz bei der Fed, den Banken und auf den Anleihemärkten”. Die Staatsschulden der USA, welche sich bereits auf mehr als 40 Billionen US-Dollar belaufen, würden in Zukunft nur noch weiter wachsen. Dadurch werde Bitcoin mit seiner absoluten Knappheit besonders attraktiv, schließlich können maximal 21 Millionen BTC geschürft werden, von denen sich 20 Millionen bereits im Umlauf befinden. Den Autor von “Rich Dad, Poor Dad” überzeugt dieses Argument: “Da der Bitcoin-Kurs gerade einbricht, kann ich es kaum erwarten, weitere Coins zu kaufen”.

Robert Kiyosaki schließt zwar nicht komplett aus, dass sich seine Kaufstrategie als Reinfall erweisen könne, aber alternativ werde es “die beste Investition, die ich je getätigt habe”. In den vergangenen Jahren riet der 79-Jährige immer wieder zu Gold, Silber und Bitcoin als nicht-staatlichen Wertspeicher, um sich vor der beständigen Entwertung des US-Dollars und anderer Fiatwährungen zu schützen. Die größte Finanzlüge sei, dass US-Staatsanleihen um ein sicheres Investment darstellten.

Allerdings prognostizierte Robert Kiyosaki schon mehrfach den “größten Crash aller Zeiten” am Aktienmarkt – und lag damit regelmäßig falsch. Kritiker betrachten ihn daher unabhängig von seiner Bitcoin-Sympathie als einen dezidierten Crashpropheten.