Der Bitcoin-Kurs ist am Wochenende auf rund 55.100 US-Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit September 2024. Doch Michael Saylor ließ sich davon nicht abschrecken. Wie fast jeden Montag gibt der Strategy-Gründer auf X den neuesten Kauf bekannt.
“Strategy hat 457 BTC erworben und STRC im Wert von 212 Millionen US-Dollar zurückgekauft”, so Saylor. Außerdem habe das Unternehmen sein “Rückkaufprogramm für Digital-Credit-Wertpapiere um eine Milliarde US-Dollar aufgestockt und eine Milliarde US-Dollar aus unserer USD-Reserve in USD-Cash umgeschichtet.” Zum Zeitpunkt des Schreibens hält Strategy also rund 851.305 BTC und USD-Vermögenswerte im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar.
Strategy mit 11,8 Milliarden US-Dollar im Minus
Für die 457 BTC zahlte Strategy laut Pflichtmitteilung an die SEC rund 29,6 Millionen US-Dollar. Über den gesamten Bestand liegt der durchschnittliche Kaufpreis bei 75.446 US-Dollar. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 61.600 US-Dollar ergibt sich ein Buchverlust von immerhn 18,4 Prozent.
Bei Anschaffungskosten von 64,23 Milliarden US-Dollar summiert er sich auf rund 11,8 Milliarden US-Dollar. Anfang November stand Strategy noch mit rund 1,8 Milliarden US-Dollar im Plus.
Rückkäufe übertreffen Bitcoin-Kauf deutlich – MSTR bricht ein
Für STRC gab Strategy mehr als das Siebenfache des Bitcoin-Kaufs aus. Finanziert wurde beides vor allem über den Verkauf von MSTR-Aktien für 176,7 Millionen US-Dollar.
Die MSTR-Aktie hat im November rund 40 Prozent verloren, der mNAV fiel auf 0,97. Der Markt bewertet Strategy damit niedriger als die eigenen Bitcoin-Bestände, neue Aktien verwässern bestehende Anteilseigner. Zum 30. November fliegt Strategy zudem aus dem MSCI USA Index.