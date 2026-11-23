Für Strategy wird der Bitcoin-Kurs zur Belastungsprobe. Warum Saylor trotzdem nachkauft und wofür er noch mehr ausgibt.

Strategy mit Milliardenverlust: So stark belastet Bitcoin das Geschäft

Strategy mit Milliardenverlust: So stark belastet Bitcoin das Geschäft

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fällt auf 55.100 US-Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024. â³

Strategy-Gründer Michael Saylor kündigt den Kauf von 457 BTC und einen Rückkauf von STRC im Wert von 212 Millionen US-Dollar an. â³

Das Unternehmen verzeichnet einen Buchverlust von rund 11,8 Milliarden US-Dollar bei seinen Bitcoin-Beständen. â³

MSTR-Aktie verliert 40 Prozent im November, während Strategy aus dem MSCI USA Index fliegt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs ist am Wochenende auf rund 55.100 US-Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit September 2024. Doch Michael Saylor ließ sich davon nicht abschrecken. Wie fast jeden Montag gibt der Strategy-Gründer auf X den neuesten Kauf bekannt.

“Strategy hat 457 BTC erworben und STRC im Wert von 212 Millionen US-Dollar zurückgekauft”, so Saylor. Außerdem habe das Unternehmen sein “Rückkaufprogramm für Digital-Credit-Wertpapiere um eine Milliarde US-Dollar aufgestockt und eine Milliarde US-Dollar aus unserer USD-Reserve in USD-Cash umgeschichtet.” Zum Zeitpunkt des Schreibens hält Strategy also rund 851.305 BTC und USD-Vermögenswerte im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar.

Strategy has acquired 457 $BTC and repurchased $212M of $STRC. We increased our Digital Credit Securities Repurchase Program by $1B and reallocated $1B from our USD Reserve to USD Cash. As of 11/22/26, we hold 851,305 BTC and $4.8B of USD Assets. $MSTR https://t.co/Wklom6dzrm — Michael Saylor (@saylor) November 23, 2026

Strategy mit 11,8 Milliarden US-Dollar im Minus

Für die 457 BTC zahlte Strategy laut Pflichtmitteilung an die SEC rund 29,6 Millionen US-Dollar. Über den gesamten Bestand liegt der durchschnittliche Kaufpreis bei 75.446 US-Dollar. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 61.600 US-Dollar ergibt sich ein Buchverlust von immerhn 18,4 Prozent.

Bei Anschaffungskosten von 64,23 Milliarden US-Dollar summiert er sich auf rund 11,8 Milliarden US-Dollar. Anfang November stand Strategy noch mit rund 1,8 Milliarden US-Dollar im Plus.

Rückkäufe übertreffen Bitcoin-Kauf deutlich – MSTR bricht ein

Für STRC gab Strategy mehr als das Siebenfache des Bitcoin-Kaufs aus. Finanziert wurde beides vor allem über den Verkauf von MSTR-Aktien für 176,7 Millionen US-Dollar.

Seit Mitte Oktober geht es sowohl für Bitcoin als auch MSTR bergab I Quelle: Tradingview

Die MSTR-Aktie hat im November rund 40 Prozent verloren, der mNAV fiel auf 0,97. Der Markt bewertet Strategy damit niedriger als die eigenen Bitcoin-Bestände, neue Aktien verwässern bestehende Anteilseigner. Zum 30. November fliegt Strategy zudem aus dem MSCI USA Index.