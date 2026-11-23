Bloomberg-Stratege Mike McGlone sieht fast alle Märkte vor dem Absturz. Für Bitcoin und Krypto zeichnet er ein besonders düsteres Bild.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bloomberg-Strategie sieht Bitcoin bei 10.000 US-Dollar als möglichen Anziehungspunkt. â³

Mike McGlone warnt vor einem weiteren Rückgang im Krypto-Markt und vergleicht ihn mit der Tulpenmanie. â³

Dogecoin könnte auf null fallen, während Bitcoin und andere Kryptos als "schmelzende Eiswürfel" beschrieben werden. â³

Erholungen im Markt könnten trügerisch sein, während die Fed möglicherweise auf Lockerung umschwenkt.

“Bärenmärkte können jedem Geld abnehmen”, eröffnet Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, seine neue Warnung auf X. Der Titel des Beitrags vom vergangenen Freitag: “Die Everything Bubble platzt.” Der Krypto-Bärenmarkt seit Oktober 2025 sei nur die Blaupause für Aktien, Gold, Rohstoffe und Anleiherenditen.

Dogecoin auf 0 und Bitcoin auf 10.000 US-Dollar?

“Bitcoin und Kryptowährungen sind schmelzende Eiswürfel, die den Weg nach oben angeführt haben. Jetzt geht es abwärts”, erklärt McGlone. Coins wie Dogecoin, “die nichts abbilden”, dürften “ungefähr auf null” fallen, Strategy werde “wahrscheinlich gestoppt”. NFTs und Kryptos seien die Tulpenmanie künftiger Generationen. Rund 10.000 US-Dollar je Bitcoin seien ein guter Anziehungspunkt, um “etwas von der Albernheit” zu beenden.

Here's What's Gonna Happen – The Everything Bubble Is Bursting



Bear markets can take money from everyone.



The Bitcoin and crypto bear market since October 2025 may be a guide of what to expect in most markets, particularly the US stock market, gold, metals, commodities and US… — Mike McGlone (@mikemcglone11) November 22, 2026

Erholungen hält McGlone für trügerisch: “In der Regel muss man falsche Hoffnung am Leben halten, um den Bären zu füttern.” Zudem erwartet er, dass die Fed auf Lockerung umschwenkt – der Markt sieht das anders. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember bei 93 Prozent.

Doch eher 30.000 US-Dollar?

Neu ist das Kursziel nicht, vor einem Absturz auf 10.000 US-Dollar warnt McGlone bereits seit Februar. Was ihn widerlegen würde, nennt er selbst: “Der US-Aktienmarkt muss auf seinem höchsten Stand im Verhältnis zum BIP seit rund einem Jahrhundert bleiben.” Ein Kritiker hielt schon im Oktober dagegen, die Kostenbasis der Bitcoin-Bestände deute eher auf rund 30.000 US-Dollar hin.

Auf einer Börse war ein deutlich niedrigerer Kurs am Wochenende bereits Realität. Auf Kraken stürzte das Handelspaar BTC/CAD auf umgerechnet rund 17.000 US-Dollar, mutmaßlich wegen dünner Liquidität. Mit dem Gesamtmarkt hatte das nichts zu tun. Bitcoin war am Samstag auf rund 55.100 US-Dollar gefallen und notiert inzwischen wieder bei rund 61.600 US-Dollar.