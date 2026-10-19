Bitcoin könnte laut einer Prognose fast 90 Prozent seines Wertes verlieren. Unter welchen Bedingungen wäre ein solcher Absturz möglich?

Bitcoin bald bei 10.000 US-Dollar? Bloomberg-Analyst warnt vor einem Mega-Crash

Bitcoin bald bei 10.000 US-Dollar? Bloomberg-Analyst warnt vor einem Mega-Crash

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bloomberg-Analyst Mike McGlone warnt vor einem möglichen Rückgang von Bitcoin auf 10.000 US-Dollar. â³

Er sieht eine enge Verbindung zwischen Bitcoin und dem amerikanischen Aktienmarkt als Hauptfaktor für die Kursprognose. â³

Kritiker wie Ki Young Ju betonen die institutionelle Nachfrage und historische Daten als Gegenargumente. â³

Ein Rückgang auf McGlones Kursziel würde einen Wertverlust von fast 88 Prozent bedeuten. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin könnte ein dramatischer Kurssturz bevorstehen: Bloomberg-Intelligence-Stratege Mike McGlone hält einen Rückgang auf bis zu 10.000 US-Dollar für möglich, sollte der amerikanische Aktienmarkt einbrechen. In einem Beitrag auf X erneuerte der Analyst damit seine bereits mehrfach geäußerte Warnung und verwies auf die angespannte Lage an den Finanzmärkten.

A Bitcoin $10,000 Reversion Path Could Trigger Tumbling Dominoes



The first-born crypto led the way up for risk assets since 2009, but Bitcoin's peak above $100,000 in 2025, gold's rise above $5,000 in 1Q and most central banks shifting to restraint alongside surging government… pic.twitter.com/91NGRU2Kj6 — Mike McGlone (@mikemcglone11) October 16, 2026

Am Montagmorgen notiert Bitcoin bei rund 82.600 US-Dollar und damit etwa 34,5 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch von etwa 126.080 US-Dollar aus dem Oktober 2025. Ein Rückgang auf McGlones Kursziel würde einen weiteren Wertverlust von fast 88 Prozent bedeuten.

Bitcoin-Prognose sorgt für Zweifel

McGlone begründet seine Einschätzung unter anderem mit der engen Verbindung zwischen Bitcoin und dem amerikanischen Aktienmarkt. Als mögliche Auslöser für den Kurssturz nennt er einen Rückgang der US-Aktien um 20 Prozent sowie eine restriktive Geldpolitik der Zentralbanken. Da Bitcoin seit seiner Entstehung stark vom Aufstieg risikoreicher Anlagen profitiert habe, könnte ein größerer Börseneinbruch die Kryptowährung aus seiner Sicht besonders hart treffen.

Widerspruch kommt unter anderem von CryptoQuant-Gründer Ki Young Ju, der die institutionelle Nachfrage als wichtigen Gegenfaktor betrachtet. Er argumentiert, dass die amerikanischen Bitcoin Spot ETFs bislang rund 58 Milliarden US-Dollar aufgenommen haben, während börsennotierte Treasury-Unternehmen etwa 1,3 Millionen BTC halten. Selbst wenn dieses Kapital wieder abfließen würde, deute die durchschnittliche Kostenbasis der Bitcoin-Bestände laut Ju eher auf einen Kursbereich um 30.000 US-Dollar hin.

Auch historische Blockchain-Daten sprechen aus seiner Sicht gegen McGlones Prognose. Bei einem Bitcoin-Kurs von 10.000 US-Dollar würde das MVRV-Verhältnis auf etwa 0,2 fallen. Der Indikator vergleicht den aktuellen Marktwert aller Bitcoin mit ihrem geschätzten Wert zum Zeitpunkt ihrer jeweils letzten Bewegung auf der Blockchain. Selbst in früheren schweren Bärenmärkten sank das Verhältnis laut Ju nicht unter 0,6, weshalb ein Rückgang auf das von McGlone genannte Niveau einen außergewöhnlich starken Ausverkauf voraussetzen würde.