Bei einem XRP-Kurs von 1,31 US-Dollar erscheinen selbst zweistellige Kursziele für viele Anleger verlockend. Doch während einige Prognosen bis 2030 einen Anstieg auf 10 oder 20 US-Dollar erwarten, reichen besonders optimistische Szenarien bis auf 1.000 US-Dollar. Was nach enormem Renditepotenzial klingt, würde den Ripple Coin teilweise in Bewertungsdimensionen katapultieren, die selbst etablierte Anlageklassen in den Schatten stellen. Welche Kursziele sich wirtschaftlich begründen lassen und ab wann die Erwartungen aus dem Ruder laufen, zeigt eine Rechnung anhand von Rendite, Marktkapitalisierung und möglicher XRP-Nachfrage.
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