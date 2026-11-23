Die Cardano Foundation beantragt 25 Millionen ADA – doch Delegierte stimmen dagegen. Hat das Auswirkungen auf den Kurs?

ADA-Prognose: Was Cardano-Anleger jetzt wissen müssen

ADA-Prognose: Was Cardano-Anleger jetzt wissen müssen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Widerstand gegen Antrag der Cardano Foundation auf 25 Millionen ADA wächst. â³

Abstimmung über die Finanzierung von Krypto-Konferenzen läuft bis zum 20. Dezember.

ADA-Kurs zeigt kurzfristige Erholung, bleibt jedoch unter 0,15 US-Dollar. â³

Prognosen deuten auf mögliche Szenarien für den ADA-Kurs hin.

Die Cardano Foundation stößt mit einem Antrag auf knapp 25 Millionen ADA aus der Cardano Treasury auf breiten Widerstand. Mit dem Geld will die Schweizer Stiftung 2027 Auftritte auf zwölf Krypto-Konferenzen samt vier Hackathons finanzieren. Delegierte mit rund 741 Millionen ADA Stimmgewicht votierten laut On-Chain-Daten bislang dagegen, nur 141 Millionen ADA dafür. Allein der Delegierte YUTA stellt rund zwei Drittel der Gegenstimmen. Er will wissen, ob frühere Events tatsächlich mehr Transaktionen, Gebühren oder dauerhaft aktive Entwickler gebracht haben. Abgestimmt wird noch bis zum 20. Dezember.

Brisant ist auch die Rechnung: Das Budget von fünf Millionen US-Dollar unterstellt einen ADA-Kurs von 20 Cent. Zum aktuellen Kurs ist der Antrag nur rund 3,6 Millionen US-Dollar wert, fehlende Mittel will die Stiftung durch gestrichene Events ausgleichen. Oder: Der ADA-Kurs steigt wieder. Doch dafür braucht es eine nachhaltige Entwicklung.

Cardano-Kurs: Das müssen Anleger jetzt wissen

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der ADA-Kurs zwischen 0,1420 USD (Low) und 0,1475 USD (High) basierend auf den letzten drei 4‑Stunden-Candles. Aktuell schließt ADA bei 0,1466 USD und liegt damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags (0,1448 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5,5 Milliarden US-Dollar.

Cardano sinkt weiter I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert leicht über dem EMA‑20 (0,1454 USD) und bildet kurzfristig höhere Hochs (0,1458 → 0,1468 → 0,1475) sowie höhere Tiefs, was auf eine technische Erholung hinweist. Unterstützungen liegen konkret bei 0,1420 USD und 0,1396 USD, Widerstände bei 0,1475 USD und rund 0,1500 USD (Bollinger/Oberband). Solange ADA knapp oberhalb des EMA‑20 verbleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Markt befindet sich in einer kurzfristigen Erholungsphase

Der RSI liegt bei 52,3 und signalisiert leicht bullisches Momentum ohne Überhitzung. Das Histogramm zeigt eine Beschleunigung ins Positive, der vorherige Abwärtsdruck lässt spürbar nach.

Die Bollinger‑Bänder weisen aktuell eine Breite von etwa 0,0127 USD auf, was auf moderate, nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungs‑/Erholungsphase nach dem übergeordneten Abwärtstrend (Fibonacci: Abwärtstrend bei 0,1627 USD).

Cardano-Prognose: Das erwartet den ADA-Kurs

Neutrales Szenario: ADA pendelt unter 0,15 US-Dollar (50 Prozent)

Am wahrscheinlichsten ist eine Seitwärtsphase zwischen 0,1466 und 0,15 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass der RSI zwischen 50 und 55 bleibt und der EMA-20 abflacht und sich bei rund 0,1454 US-Dollar stabilisiert. Hält ADA auf Schlusskursbasis dauerhaft über 0,1440 US-Dollar, bleibt das Szenario intakt. Nach oben begrenzt das obere Bollinger-Band bei etwa 0,1499 US-Dollar den Spielraum, nach unten stützt die Marke bei 0,1420 US-Dollar. Ungültig wird das Szenario erst bei einem Rückfall unter 0,14 US-Dollar.

Bullisches Szenario: Ausbruch Richtung 0,1627 US-Dollar (25 Prozent)

Für einen Ausbruch muss ADA zunächst das obere Bollinger-Band bei etwa 0,1499 US-Dollar überwinden. Ein Schlusskurs über 0,15 US-Dollar auf 4-Stunden-Basis würde das Momentum bestätigen, vor allem wenn der RSI zugleich über 55 steigt und MACD und Histogramm ins Positive drehen. Als nächstes Ziel rückt dann der Fibonacci-Widerstand bei 0,1627 US-Dollar in den Blick. Als Unterstützung dient der EMA-20 bei 0,1454 US-Dollar. Fällt ADA unter 0,144 US-Dollar zurück, ist das bullische Szenario vom Tisch.

Bärisches Szenario: Test von 0,1333 US-Dollar möglich (25 Prozent)

Kritisch wird es bei einem Schlusskurs unter 0,1420 US-Dollar auf 4-Stunden-Basis. Fällt dazu der RSI unter 45 und dreht der EMA-20 deutlich nach unten, gewinnt die Abwärtsdynamik wieder an Kraft. Die nächste Unterstützung liegt dann bei 0,1396 US-Dollar. Bricht auch sie, rückt das Fibonacci-Tief bei 0,1333 US-Dollar in den Fokus. Ein Anstieg über 0,15 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.