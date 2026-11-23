Die Krypto-Korrektur bietet Anlegern jetzt eine Chance, Steuern zu sparen. Zugleich droht ab 2027 ein neues Ausmaß an Überwachung. Alle Hintergründe erklärt.

Ausgerechnet im historisch starken Monat November korrigiert der Bitcoin-Kurs erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar und reißt viele Altcoins mit sich. Unter Krypto-Anlegern wächst die Sorge vor einem verlängerten Bärenmarkt. Doch die Korrektur bietet zumindest steuerlich auch eine Chance, denn durch gezielte Verlustrealisierungen lässt sich die Steuerlast für das laufende Handelsjahr senken. Viel Zeit bleibt dafür aber nicht mehr. Und während die Zukunft der Jahreshaltefrist offen ist, steht mit der EU-Richtlinie DAC8 eine andere weitreichende Veränderung bereits fest. Künftig werden die Börsen Transaktionsdaten an die Finanzbehörden melden, weshalb auch Bestandskunden ihre steuerlichen Angaben offenlegen müssen. Diese Steuerregeln werden jetzt wichtig.

Was Krypto-Börsen seit 1. Januar 2026 erfassen

Schon seit Beginn dieses Jahres müssen Börsen und andere Krypto-Dienstleister zahlreiche Daten ihrer Kunden für die Finanzbehörden erfassen. Das gilt ebenfalls für ausländische Anbieter, sofern sie Kunden mit deutscher Steuerpflicht bedienen. Gemeldet werden die Identitätsdaten samt der Steuer-ID sowie die Transaktionen der Kunden – mit dem gesamten Jahr 2026 als erstem Meldezeitraum. Die genannten Daten werden bis spätestens 31. Juli 2027 an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt und gehen von dort direkt an die zuständigen Finanzämter weiter.

Den rechtlichen Hintergrund bildet die EU-Richtlinie DAC8, welche den OECD-Standard CARF für Krypto-Dienstleister in Europa verbindlich macht. In Deutschland setzt das Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz die Vorgaben final um und verschafft den Finanzämtern erstmals einen systematischen Einblick in den Krypto-Markt. Obwohl sie praktisch jeden Anleger betrifft, ging diese Neuerung im Schatten der politischen Auseinandersetzung um die mögliche Abschaffung der Jahreshaltefrist regelrecht unter.

Ignorieren Anleger die neuen Krypto-Meldepflichten, kann das ernsthafte Folgen haben, denn die Anbieter müssen von Bestandskunden bis zum 1. Januar 2027 eine steuerliche Selbstauskunft einholen. Bleibt eine Antwort aus, wird der Handel nach 60 bis 90 Tagen gesperrt, und bei vorsätzlich oder leichtfertig falschen Angaben droht sogar ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Weil die Finanzverwaltung künftig automatisch Transaktionsdaten erhält und Abweichungen zur Steuererklärung leichter auffallen, zählt eine lückenlose und nachvollziehbare Krypto-Transaktionshistorie umso mehr.

Warum die Krypto-Meldung allein nicht genügt

Die Börsen liefern dem Finanzamt zwar bald jede Menge Daten, aber daraus ergibt sich noch immer kein fertiger Steuerreport. Übermittelt werden die aggregierten Transaktionswerte, doch die Berechnung von Gewinn und Haltefrist samt Verkaufsreihenfolge bleibt an dir hängen. Jede Plattform kennt ohnehin nur ihren eigenen Ausschnitt, und ob eine Auszahlung in deine eigene Wallet oder an einen Dritten ging, lässt sich aus der bloßen Meldung nicht zuverlässig ablesen. Ohne saubere Zuordnung sehen Transfers zwischen eigenen Konten schnell nach steuerpflichtigen Verkäufen aus. Das Gesamtbild entsteht daher erst aus vielen Einzelteilen, deren manuelle Sammlung in Excel-Tabellen mühsam und zeitaufwendig werden kann.

Ein Portfolio-Tracker erleichtert Anlegern die Steuerübersicht / Quelle Blockpit

Dieses Puzzle nimmt dir Blockpit aus Österreich ab. Das Steuertool liest Transaktionen von Börsen und Wallets per Schnittstelle oder Datei ein, fügt sie in einem Portfolio zusammen und markiert fehlende Daten als Hinweise, die du vor der Berechnung klären kannst.

Sind Transfers zwischen deinen eigenen Konten verknüpft, werden Anschaffungskosten und Haltefristen übernommen. Die Berechnung erfolgt nach FIFO pro Wallet, sodass der Steuerbericht am Ende die Angaben für die Anlage SO liefert. Blockpit Plus ergänzt es um Werkzeuge wie Haltefrist-Tracker, Steueroptimierer und Verkaufssimulator, mit dem du vorab siehst, was ein Verkauf steuerlich bedeuten würde.

So gelingt die Vorbereitung auf das Steuerjahr 2027

Bis Silvester bleibt noch ein Rest Gestaltungsspielraum für Anleger, den es sich lohnt, effektiv zu nutzen. Selbst nach dem Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums würde die Abschaffung der Krypto-Haltefrist erst für Kryptowerte gelten, die ab Januar 2027 gekauft oder erhalten werden. Beschlossen ist das nicht, für das laufende Steuerjahr gelten weiterhin die bisherigen Regeln. Du kannst also noch bis zum 31. Dezember entscheiden, ob du Verluste realisierst, um sie mit Gewinnen zu verrechnen, und dabei Positionen kurz vor Ablauf der einjährigen Haltefrist im Blick behalten.

Spätestens im Sommer 2027 zeigt sich dann, wie genau das Finanzamt hinschaut, denn bis Ende Juli melden die Börsen erstmals ihre Daten, und auch die Einkommensteuererklärung für 2026 steht dann an. Nachweisbarkeit gewinnt somit an Gewicht, etwa wenn deine Bank oder Börse wissen will, woher das Geld einer Auszahlung stammt. Für diesen Fall erstellt Blockpit aus den bereits erfassten Daten einen Mittelherkunftsnachweis, der in Blockpit Plus seit dem 1. November ohne Mengenbegrenzung enthalten ist.

Rund um DAC8 und das kommende Steuerjahr gibt es am Dienstag, den 24. November, um 19 Uhr ein kostenloses Live-Webinar von Blockpit und BTC-ECHO. Blockpit-CEO Florian Wimmer und zwei Steuerexperten erklären dort, welche Daten genau das Finanzamt ab 2027 über Krypto-Transaktionen erhält und was die mögliche Abschaffung der Haltefrist für deine Coins bedeuten würde. Auf dem Programm stehen auch die Frage, was nach dem Entwurf für Altbestände gelten würde, und der Jahresabschluss samt Verlustrealisierung. Fragen beantworten die Experten live, den Platz sicherst du dir mit einer kostenlosen Registrierung.

Dieser Artikel bietet eine journalistische Einordnung und ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine verbindliche Einschätzung der eigenen Situation empfiehlt sich der Rat eines Steuerberaters.

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