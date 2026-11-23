Der Abgang von Jensen Huang riss den Krypto-Markt mit nach unten, nun ist der Nvidia-Chef wieder zurück. Bitcoin und Co. fackeln nicht lange.

Huang zurück bei Nvidia – Bitcoin springt auf 64.500 US-Dollar

Huang zurück bei Nvidia – Bitcoin springt auf 64.500 US-Dollar

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nvidia setzt Jensen Huang als CEO wieder ein, was den Aktienkurs um über 28 Prozent steigen lässt. â³

Bitcoin folgt dem Trend und erreicht einen Höchststand von knapp 64.500 US-Dollar. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Noch am Vormittag sah es so aus, als reiche es für den Krypto-Markt bestenfalls zu einer kleinen Gegenbewegung nach dem Absturz der vergangenen Woche. Dann schossen die Kurse binnen Minuten nach oben. Der Grund: Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied wiedereingesetzt. Die Aktie legte daraufhin um über 28 Prozent zu und gewann binnen eines Handelstages rund 820 Milliarden US-Dollar an Börsenwert.

Der Bitcoin-Kurs folgte unmittelbar und kletterte in der Spitze auf knapp 64.500 US-Dollar, ein Plus von rund 6 Prozent. Allein in den ersten zehn Minuten nach der Meldung lösten sich Wetten auf fallende Kurse im Wert von 250 Millionen US-Dollar auf, der daraus entstehende Short-Squeeze befeuerte die Bewegung zusätzlich.

Nvidia treibt den Markt vor sich her

Huang hatte den Konzern vor knapp zwei Wochen verlassen, nachdem Berichte über zwei Affären aufgekommen waren, eine davon mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Der Abgang ließ die Nvidia-Aktie abstürzen und zog den gesamten Technologiesektor mit, bis Bitcoin Ende vergangener Woche auf rund 55.100 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 20 Wochen fiel.

Der Verwaltungsrat stimmte der Rückkehr nach eigenen Angaben einstimmig zu, nachdem er sich in mehreren Gesprächen von Huangs Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit überzeugt habe. Eingeholt wurde dabei auch eine Einschätzung hoher Stellen der US-Regierung, auf deren Grundlage das Gremium kein Risiko für die nationale Sicherheit erkennt.

Erledigt ist die Angelegenheit damit allerdings nicht. Ein Ausschuss aus unabhängigen Verwaltungsräten setzt seine Untersuchung zu dem ausländischen Spionageversuch fort, hinzu kommt ein neues Gremium für Exportkontrolle und nationale Sicherheit. Nvidia sucht außerdem einen Compliance-Chef und kooperiert weiterhin mit laufenden Ermittlungen der Behörden.