Erneut fällt Bitcoin unter die Marke von 60.000 US-Dollar – und auch der übrige Krypto-Markt gibt entsprechend nach. Können neue US-Daten den Kurs jetzt unterstützen?

Bitcoin rutscht unter 60.000 US-Dollar: Was heute den Kurs bewegen könnte

Bitcoin rutscht unter 60.000 US-Dollar: Was heute den Kurs bewegen könnte

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar, Ethereum bei rund 1.655 US-Dollar. â³

Abflüsse aus Bitcoin ETFs summieren sich auf über 2,5 Milliarden US-Dollar in einer Woche. â³

US-Wirtschaftsdaten könnten die Kursrichtung der Krypto-Märkte beeinflussen.

Zinserhöhung im Dezember wird bereits als nahezu sicher angesehen. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs rutscht wieder unter 60.000 US-Dollar und notiert aktuell bei rund 59.100 US-Dollar, Ethereum steht bei rund 1.655 US-Dollar. Bereits am gestrigen Dienstag war Bitcoin zur Eröffnung an der Wall Street unter 59.500 US-Dollar gefallen, nachdem Berichte über neue US-Zölle die Tech-Werte belastet hatten. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 8,5 Prozent zur Buche.

ETF-Anleger ziehen weiter Geld ab

Rückenwind fehlt vor allem von den Bitcoin ETFs in den USA. Laut Farside flossen am gestrigen Dienstag rund 321 Millionen US-Dollar ab, am Montag waren es schon 570 Millionen US-Dollar gewesen. Auch vergangene Woche gab es vermehrt Abflüsse.

Die Bitcoin ETFs verlieren 2,5 Milliarden US-Dollar in einer Woche I Quelle: BTC-ECHO

Und auch am Derivatemarkt bauen Trader Risiko ab: Das offene Interesse bei Perpetual-Kontrakten ist laut CoinMarketCap binnen 24 Stunden um rund 15 Prozent auf 255 Milliarden US-Dollar gesunken. Bitcoin-Positionen im Wert von über 90 Millionen US-Dollar wurden liquidiert, die implizite Volatilität stieg um ein Viertel.

Neue Impulse für Krypto: BIP und Kerninflation am Nachmittag

Die nächste Richtung für die Krypto-Kurse dürften die US-Daten um 14:30 Uhr vorgeben. Erwartet werden die zweite Schätzung des Wirtschaftswachstums im dritten Quartal und die PCE-Kerninflation für Oktober, für die Analysten einen Anstieg auf 3,2 Prozent prognostizieren. Bestätigt sich das, “dürfte die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Zinsanhebungen im Januar und Februar weiter zunehmen”, schreibt BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck. “Allen voran zinssensitive Sektoren wie der Krypto-Markt dürften weiteren Gegenwind erfahren”, heißt es weiter.

Bleibt die Kernrate bei 3,1 Prozent oder darunter, “könnte die Hoffnung auf eine dovishere Geldpolitik wieder zunehmen und Bitcoin Rückenwind geben”. Besonders heikel für die Fed wäre die Kombination aus starkem Wachstum und steigender Kerninflation. Zeitgleich erscheinen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt laut CME FedWatch bereits als nahezu sicher.