Sparkassen und Volksbanken bieten ihren Privatkunden inzwischen Bitcoin an. Im Gespräch mit BTC-ECHO zeigen DSGV und DZ BANK, wie unterschiedlich sie dabei vorgehen und wo sie trotz Konkurrenz an einem Strang ziehen.

Krypto-Handel bei Sparkasse und Volksbank: Was für Anleger wichtig wird

Krypto-Handel bei Sparkasse und Volksbank: Was für Anleger wichtig wird

Für den Kauf von Bitcoin führt der Weg nicht mehr zwangsläufig über eine Krypto-Börse, die im schlimmsten Fall gehackt wird. Immer mehr Kunden erledigen das inzwischen direkt bei ihrer Sparkasse oder Volksbank. Beide Bankengruppen haben den Krypto-Handel für Privatkunden eingeführt, unterscheiden sich aber deutlich, zum Beispiel beim Tempo des Rollouts und darin, wie stark sie Kunden unterstützen. Auf der TUM Blockchain Conference 2026 hat BTC-ECHO mit Manfred Richels vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und Claus George von der DZ BANK gesprochen. Für beide ist der Krypto-Handel lediglich der erste Schritt. Den nächsten gehen die Konkurrenten überraschend gemeinsam.

Black Week: Plus+ für 12 Monate + Bitcoin Goldmünze gratis dazu* Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Gratis dazu: 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Black Week Deal 12 Monate + Bitcoin Goldmünze 59,90 € nur 4,99 € monatlich Deal sichern Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden *Nur bis 29.11.2026 · solange der Vorrat reicht · Versand an Rechnungsadresse in DE/AT/CH