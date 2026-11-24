Für den Kauf von Bitcoin führt der Weg nicht mehr zwangsläufig über eine Krypto-Börse, die im schlimmsten Fall gehackt wird. Immer mehr Kunden erledigen das inzwischen direkt bei ihrer Sparkasse oder Volksbank. Beide Bankengruppen haben den Krypto-Handel für Privatkunden eingeführt, unterscheiden sich aber deutlich, zum Beispiel beim Tempo des Rollouts und darin, wie stark sie Kunden unterstützen. Auf der TUM Blockchain Conference 2026 hat BTC-ECHO mit Manfred Richels vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und Claus George von der DZ BANK gesprochen. Für beide ist der Krypto-Handel lediglich der erste Schritt. Den nächsten gehen die Konkurrenten überraschend gemeinsam.
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