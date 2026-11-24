Aus den Bitcoin-ETFs flossen in drei Tagen mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar ab. Und am Markt herrscht weiter extreme Angst

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Wall Street erlebt eine Erholungsrally, angeführt von Nvidia und KI-Technologien.

Bitcoin kämpft um die 60.000 US-Dollar-Marke nach massiven Kapitalabflüssen aus Spot ETFs. â³

Der Fear and Greed Index zeigt extreme Angst, im Gegensatz zur Euphorie an den Aktienmärkten.

Zinserhöhungen der US-Notenbank könnten zusätzlichen Druck auf Bitcoin ausüben.

Nach dem starken Abverkauf in den vergangenen Wochen kehrt die Euphorie an die Wall Street zurück. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chip-Herstellers Nvidia löste eine der stärksten Erholungsrallys an den US-Börsen in diesem Jahr aus. Erst sah es so aus, als könnte auch Bitcoin von der zurückgekehrten Risikobereitschaft der Anleger profitieren und kletterte zeitweise über 64.000 US-Dollar. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer und so kämpft die größte Kryptowährung der Welt zum Tagesstart erneut um die Marke von 60.000 US-Dollar.

Mit Nettoabflüssen in Höhe von 569,7 Millionen US-Dollar summierten sich die Kapitalabflüsse aus den Bitcoin Spot ETFs innerhalb der vergangenen drei Handelstage auf mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar. Allein der IBIT von BlackRock büßte dabei gestern 509,3 Millionen US-Dollar ein. Zudem flossen gestern weitere 84,9 Millionen US-Dollar aus den Ethereum ETFs ab. Und auch der Fear and Greed Index ist mit elf Punkten weiterhin im Bereich der extremen Angst und damit weit von der Euphorie an den traditionellen Finanzmärkten entfernt.

Nvidia entfacht neue KI-Rallye

Dort hat Nvidia mit einem Kursplus von über 30 Prozent den größten Tagesgewinn seit Mai 2003 verzeichnet. Von dem Comeback des Unternehmensgründers profitierten auch zahlreiche andere Unternehmen aus der KI-Branche, die zuletzt unter den wachsenden Zweifeln an der Rentabilität milliardenschwerer Investitionen gelitten hatten. So konnte der technologielastige Nasdaq um 6,5 Prozent zulegen und der S&P 500 beendete mit einem Kursgewinn von 4,7 Prozent seine siebentägige Verlustserie.

Die Erholung an den Aktienmärkten hat außerdem die Erwartung an eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank verstärkt. Aktuell preisen die Marktteilnehmer einen solchen Schritt im Dezember vollständig ein und erwarten mit 93,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Zinsschritt um 25 Basispunkte. Weitere 6,5 Prozent gehen sogar von einem Sprung um 50 Basispunkte aus, was für Bitcoin einen weiteren Belastungsfaktor darstellt. Neue Erkenntnisse könnten bereits die morgen anstehenden PCE-Inflationsdaten aus den USA liefern.