Wer jemals Ether verschickt hat, hat dabei eine Spur hinterlassen, die sich nicht mehr entfernen lässt. Forscher haben nun ausgerechnet, wie viel dadurch auf dem Spiel steht.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Rund 42 Millionen Ether sind potenziell durch Quantenrechner gefährdet. â³

Eine Untersuchung zeigt, dass 55 Prozent aller nicht gestakten Ether in unsicheren Wallets liegen. â³

Forscher schlagen Lösungen zur Absicherung der Wallets vor. â³

Das geplante Hegotá-Upgrade könnte eine Quantenabwehr-Option beinhalten. â³

Rund 42 Millionen Ether im Gegenwert von etwa 72 Milliarden US-Dollar liegen in Wallets, deren öffentliche Schlüssel offen einsehbar sind und die sich deshalb von künftigen Quantenrechnern knacken ließen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von Forschern der University of Pittsburgh und des Unternehmens SeQure, die damit knapp 55 Prozent aller nicht gestakten Ether betrifft.

Der Grund liegt in der Funktionsweise des Netzwerks, denn jede verschickte Transaktion hinterlässt eine Signatur. Diese Spur bleibt dauerhaft auf der Blockchain, selbst wenn von der Adresse nie wieder etwas abgeht. Ein ausreichend leistungsfähiger Quantenrechner könnte daraus den privaten Schlüssel errechnen und über die Bestände verfügen, auch wenn eine solche Maschine derzeit öffentlich nicht bekannt ist.

Der Umzug würde Monate dauern

Die Forscher schlagen vor, die betroffenen Wallets auf widerstandsfähigere Schlüssel umzustellen, und haben durchgerechnet, wie lange das dauern würde. Wer seinen bestehenden Schlüssel nutzt, um einen neuen zu registrieren, zahlt nach ihren Annahmen etwa einen US-Dollar je Konto, und 4,45 Millionen Wallets mit mindestens 0,1 Ether könnten das binnen 29 Tagen erledigen.

Deutlich länger würde es bei der zweiten Variante dauern. Dabei werden die alten Signaturen abgeschaltet, wodurch betroffene Wallets zunächst einfrieren und erst über einen Nachweis der Wiederherstellungswörter wieder freigegeben werden. Zwar dauert dieser Nachweis auf einem Laptop nur zwei Minuten, doch bis alle Millionen Anträge auf der Blockchain verarbeitet wären, vergingen nach der Schätzung 235 Tage.

Ein Befund bei den Handelsplätzen dürfte dabei interessant werden, denn bei keiner der 25 untersuchten Börsen fanden die Forscher ein öffentlich dokumentiertes Sicherungsverfahren, das mit ihrer Methode kompatibel wäre.

Ansgar Dietrichs von der Ethereum Foundation legte den Teams vergangene Woche fünf Varianten für das geplante Hegotá-Upgrade vor, darunter eine, die ganz auf Quantenabwehr ausgerichtet ist. Ihre Stellungnahmen sollen die Entwicklerteams in dieser Woche einreichen.