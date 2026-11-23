Fundamentalanalyse, technische Analyse, Indikatoren, MACD und Dead Cat Bounce: Was hinter den wichtigsten Trading-Begriffen steckt.

Trading-Begriffe erklärt: Von der Fundamentalanalyse bis zur toten Katze

Trading-Begriffe erklärt: Von der Fundamentalanalyse bis zur toten Katze

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Artikel erklärt zentrale Trading-Begriffe wie Fundamentalanalyse und technische Analyse. â³

Er beleuchtet die Rolle von Indikatoren und deren Anwendung im Krypto-Handel. â³

Zudem wird der Begriff "Dead Cat Bounce" und dessen Bedeutung für Kursbewegungen erläutert. â³

Praktische Beispiele verdeutlichen die Herausforderungen und Risiken beim Trading.

Wer sich mit Kursen beschäftigt, stößt schnell auf Begriffe, die wie eine eigene Fremdsprache klingen. Von der Fundamentalanalyse über Indikatoren wie den MACD bis zur toten Katze, die vom Dach fällt: Dieser Artikel klärt auf.

Fundamentalanalyse

Die Fundamentalanalyse fragt nach dem inneren Wert eines Vermögenswerts. An der Börse schaut man dafür auf Umsatz und Verschuldung eines Unternehmens. Der Kurs spielt zunächst keine Rolle, er dient erst am Ende als Vergleichsmaßstab.

Im Krypto-Bereich gestaltet sich das schwieriger, weil die meisten Projekte keine Bilanz vorlegen. An ihre Stelle treten andere Kennzahlen: die Zahl aktiver Adressen, das in einem Protokoll gebundene Kapital, die erzielten Gebühren oder die Verteilung der Token. Dazu kommt die Frage, wer hinter einem Projekt steht und welches Problem es überhaupt löst.

Ein Beispiel liefert Hyperliquid. Die Handelsplattform nahm in zwölf Monaten rund 680 Millionen US-Dollar ein, womit sich ihr Wert ähnlich bemessen lässt wie bei einem Unternehmen.

Die Fundamentalanalyse beantwortet allerdings nicht, wann ein Einstieg sinnvoll wäre. Ein Projekt kann überzeugen und sein Kurs trotzdem monatelang fallen. Für diese Frage greifen Anleger zu einem anderen Werkzeug.

Technische Analyse

Die technische Analyse dreht die Perspektive um. Sie ignoriert, was ein Projekt leistet, und betrachtet ausschließlich den Kursverlauf. Dahinter steht die Annahme, dass sämtliche verfügbaren Informationen bereits im Preis enthalten sind.

Ihre Grundlagen gehen auf Charles Dow zurück, den Mitgründer des Wall Street Journal. Er beschrieb Ende des 19. Jahrhunderts, dass sich Kurse in Trends bewegen und sich Muster wiederholen.

Im Mittelpunkt stehen drei Dinge: der Trend, also die vorherrschende Richtung, sowie Unterstützungen und Widerstände. Das sind Kursmarken, an denen eine Bewegung in der Vergangenheit mehrfach gestoppt wurde. Hinzu kommt das Handelsvolumen als Maß dafür, wie viele Marktteilnehmer eine Bewegung mittragen.

Kritiker halten dem entgegen, dass sich Muster vor allem im Rückblick erkennen lassen. Unbestritten ist allerdings, dass viele Händler dieselben Marken beobachten, wodurch diese eine gewisse Eigendynamik entwickeln.

Indikatoren beim Trading

Indikatoren sind Formeln, die aus Kurs und Volumen neue Werte errechnen und als Linie unter oder über dem Chart darstellen. Sie sollen sichtbar machen, was der reine Kursverlauf verbirgt.

Unterschieden wird dabei zwischen zwei Kategorien. Trendfolger wie gleitende Durchschnitte glätten den Verlauf und zeigen die Richtung an. Oszillatoren wie der RSI schwanken zwischen festen Grenzen und sollen anzeigen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist.

Eine Einschränkung gilt für alle: Indikatoren werden aus vergangenen Kursen berechnet. Sie hinken der Entwicklung also hinterher und können nichts vorhersagen. Wer sie liest, erfährt, was passiert ist, nicht was passieren wird.

In der Praxis kombinieren Händler deshalb mehrere davon. Der wohl bekannteste Vertreter trägt ein sperriges Kürzel.

MACD

Hinter dem MACD steckt die Moving Average Convergence/Divergence, entwickelt Ende der 1970er-Jahre vom US-Analysten Gerald Appel. Der Indikator misst das Verhältnis zweier gleitender Durchschnitte zueinander.

Die Berechnung läuft in drei Schritten. Zuerst wird vom Durchschnitt der vergangenen zwölf Perioden der Durchschnitt der vergangenen 26 abgezogen, was die MACD-Linie ergibt. Davon wird ein Durchschnitt über neun Perioden gebildet, die Signallinie. Die Differenz beider Linien erscheint als Histogramm in Balkenform.

Beachtung finden vor allem zwei Konstellationen. Kreuzt die MACD-Linie die Signallinie, werten Händler das als Hinweis auf einen Richtungswechsel. Läuft der Indikator in die entgegengesetzte Richtung zum Kurs, spricht man von einer Divergenz.

Der MACD teilt die Schwäche aller Indikatoren. Er reagiert verzögert und liefert in seitwärts laufenden Märkten viele Fehlsignale. Besonders tückisch wird es, wenn nach einem Absturz eine Erholung einsetzt.

Dead Cat Bounce

Der Dead Cat Bounce beschreibt eine kurze Gegenbewegung nach einem heftigen Kurssturz, auf die der Abwärtstrend ungebremst weitergeht. Die Erholung ist also kein Boden, sondern eine Pause.

Der Begriff stammt aus dem Journalismus. 1985 berichteten zwei Korrespondenten der Financial Times über die eingebrochenen Märkte in Singapur und Malaysia und griffen dabei ein Bild auf: Auch eine tote Katze springe noch einmal, wenn sie aus großer Höhe falle.

Woran erkennt man die Falle? Zuverlässig gar nicht, zumindest nicht in dem Moment. Als Warnzeichen gelten eine Erholung bei schwachem Handelsvolumen und das Scheitern an früheren Unterstützungen, die jetzt als Widerstand wirken. Rückblickend ist die Sache klar, in Echtzeit bleibt sie eine Wette.

Ein aktuelles Beispiel lieferte Elysium. Die Layer 2 startete Anfang November, nach zwölf Stunden war die Spekulationswelle vorbei, und viele der ersten Token verloren über 80 Prozent ihres Werts.