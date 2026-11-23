Wer Bitcoin besitzt und trotzdem an Bargeld kommen will, muss künftig nicht mehr zwingend verkaufen. Eine US-Bank bietet nun Kredite an, die eine Falle bergen.

US-Bank vergibt Kredite von bis zu 250.000 US-Dollar gegen Bitcoin

US-Bank vergibt Kredite von bis zu 250.000 US-Dollar gegen Bitcoin

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cross River Bank bietet Bitcoin-besicherte Kredite bis zu 250.000 US-Dollar an. â³

Kreditnehmer können zwischen verschiedenen Rückzahlungsoptionen wählen, jedoch besteht ein Risiko bei fallenden Bitcoin-Kursen. â³

Die amerikanische Cross River Bank steigt gemeinsam mit dem Finanzierer LendingUSA in das Geschäft mit Bitcoin-besicherten Krediten ein und vergibt künftig Summen zwischen 10.000 und 250.000 US-Dollar. Beleihen lassen sich je nach Vertrag 30, 50 oder 70 Prozent des hinterlegten Bestands, wie aus der Mitteilung der beiden Unternehmen hervorgeht.

Kreditnehmer können dabei wählen, ob sie lediglich die Zinsen bedienen oder sämtliche Zahlungen bis zur Fälligkeit aufschieben wollen. Die als Sicherheit hinterlegten Bitcoin verwahrt ein qualifizierter Dritter, für Cross River ist es das erste Programm dieser Art als Kreditgeber.

Was bei fallenden Kursen passiert

Der Haken zeigt sich, sobald der Kurs nachgibt. Fällt der Wert der Sicherheiten unter die vereinbarte Schwelle, müssen Kreditnehmer entweder Bitcoin nachschießen oder einen Teil der Summe zurückzahlen, andernfalls droht die Verwertung der hinterlegten Bestände. Das Prinzip ähnelt einer gehebelten Long-Position am Futures Markt, bei der ebenfalls Margin nachzuschießen ist, sobald die Liquidierung droht. Wie real dieses Risiko ist, zeigt sich in jeder größeren Korrektur, von denen es im laufenden Jahr mehrere gab.

Neu ist das Geschäftsmodell keines Wegs, denn Ledn vergibt solche Kredite bereits seit 2018, Coinbase stieg Anfang 2025 über das Protokoll Morpho ein. Auch andere US-Banken mischen inzwischen mit, darunter Column N.A. bei Krediten über Strike sowie Fortis Bank im Firmenkundengeschäft von Unchained.