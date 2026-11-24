Zuletzt geriet der Bitcoin-Kurs ordentlich ins Straucheln, seit seinem lokalen Hoch Anfang Oktober bei 87.000 US-Dollar hat die größte Kryptowährung zeitweise mehr als 36 Prozent eingebüßt. Mit dem Fall auf die 55.000 US-Dollar wurde noch einmal ein tieferes Tief gesetzt. Der Börsen-Experte Lars Erichsen sieht darin eine gute Gelegenheit für langfristige Anleger und erwartet bereits für 2027 neue Allzeithochs. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, weshalb die aktuelle Korrektur für ihn kein Grund zur Sorge ist und welchen Einfluss die Wall Street auf Bitcoin hat. Außerdem verrät er, welche Entscheidung er als seinen größten Fehler am Krypto-Markt betrachtet.
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