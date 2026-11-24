Binance will Anleger künftig besser schützen. Künstliche Intelligenz soll verdächtige Aktivitäten dafür schneller erkennen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Binance beauftragt externe Sicherheitsexperten nach einem Milliarden-Hack. â³

Drei spezialisierte Firmen, darunter Mandiant, sollen Sicherheitsvorkehrungen überprüfen.

Ziel ist die Identifizierung von Schwachstellen und Verbesserung der Sicherheitsarchitektur.

Binance plant, auf Basis der Erkenntnisse weitere Schutzmaßnahmen umzusetzen. â³

Mehr als sechs Milliarden US-Dollar erbeuteten Hacker Ende Oktober bei einem Angriff auf Binance und sorgten damit für den bislang größten Diebstahl in der Geschichte des Krypto-Marktes. Nachdem die Krypto-Börse die entstandenen Verluste vollständig ausgeglichen hat, will das Unternehmen nun seine Sicherheitsvorkehrungen von unabhängigen Experten überprüfen lassen, wofür Binance drei auf Cybersicherheit spezialisierte Firmen beauftragt hat.

Binance holt sich Unterstützung von Google

Mit Mandiant setzt Binance dabei auch auf ein Unternehmen, das seit 2022 zu Google Cloud gehört und über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei der Untersuchung von Cyberangriffen verfügt. Vor allem bei der Aufarbeitung von Angriffen staatlich unterstützter Hackergruppen besitzt der Sicherheitsdienstleister eine große Expertise. Ergänzt wird die Untersuchung durch SlowMist und Verichains, die sich auf die Sicherheit von Blockchain-Anwendungen spezialisiert haben. Beide Unternehmen waren in der Vergangenheit bereits an der Aufarbeitung von Hackerangriffen im Krypto-Sektor beteiligt.

Die externen Experten sollen nun die bestehende Sicherheitsarchitektur der Krypto-Börse untersuchen und mögliche Schwachstellen identifizieren. Außerdem hat sich Binance dazu verpflichtet, auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse weitere Maßnahmen zum Schutz seiner Infrastruktur umzusetzen.

Welche Konsequenzen Binance aus dem Hackerangriff zieht

Anfang November veröffentlichte Binance einen vorläufigen Untersuchungsbericht. Demnach sollen die Hacker ein internes KI-Tool genutzt haben, um sich Zugang zur Infrastruktur der Börse zu verschaffen. Als Reaktion darauf hat Binance die betroffenen Wallet-Systeme neu aufgebaut. Zudem setzt das Unternehmen nun verstärkt künstliche Intelligenz ein, um verdächtige Aktivität zu erkennen.