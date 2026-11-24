Die Krypto-Leitwährung Bitcoin rutschte in der Vorwoche auf ein neues Jahrestief ab. Trotz einer technischen Gegenbewegung notiert der BTC-Kurs im Wochenvergleich sieben Prozent schwächer bei aktuell 59.660 US‑Dollar. Anhaltender Gegenwind aus dem US‑Technologiesektor, gepaart mit hawkishen Aussagen von US‑Notenbankern, lässt Anleger vermehrt Risiko-Assets verkaufen. Charttechnisch dürften in den nächsten Wochen vor allem folgende Bitcoin-Kursmarken in den Fokus rücken.
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