Bitcoin (BTC) kann sich bislang nicht aus den Klauen der Bären befreien. Der Chart wirkt unverändert angeschlagen. Diese Kursmarken werden laut charttechnischer Analyse nun entscheidend.

Bitcoin-Analyse: Droht dem Kurs ein blutiges Jahresende?

Bitcoin-Analyse: Droht dem Kurs ein blutiges Jahresende?

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin rutschte in der Vorwoche auf ein neues Jahrestief ab. Trotz einer technischen Gegenbewegung notiert der BTC-Kurs im Wochenvergleich sieben Prozent schwächer bei aktuell 59.660 US‑Dollar. Anhaltender Gegenwind aus dem US‑Technologiesektor, gepaart mit hawkishen Aussagen von US‑Notenbankern, lässt Anleger vermehrt Risiko-Assets verkaufen. Charttechnisch dürften in den nächsten Wochen vor allem folgende Bitcoin-Kursmarken in den Fokus rücken.

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