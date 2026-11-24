Der Krypto-Sektor rutscht zurück in den Bärenmarkt. Unverändert schwache Spot-Nachfrage drücken auf die Kurse von Bitcoin und den meisten Altcoins. Eine Jahresendrallye scheint zunehmend unwahrscheinlich.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Massive Volatilität an den weltweiten Finanzmärkten setzen den Krypto-Sektor weiter und Druck. Bitcoin korrigierte auf ein neues Jahrestief und zog die Mehrheit des Altcoin-Marktes mit gen Süden. Anhaltend risikoaverses Anlegerverhalten verhindert bislang eine nachhaltige Bodenbildung. Trotz stürmischer Zeiten beinhaltet das BTC-ECHO Musterdepot unverändert die folgenden Kryptowährungspositionen.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Bitcoin und der Altcoin-Sektor befinden sich weiterhin in schwerem Fahrwasser. Die Zwischenerholung nach Nvidias KI-Comeback an der Wall Street währte nur kurz. Signifikante Abflüsse aus dem Bitcoin-ETF von Blackrock unterstreichen die defensive Haltung institutioneller Investoren. Der Abverkauf in der Vorwoche ließ mit Ausnahme des AI-Projekts Venice-Token erneut sämtliche Kryptowährungen im Musterportfolio auf neue Monatstiefs nachgeben. Allen voran die Angst vor einer anhaltend hawkishen Geldpolitik lässt Anleger aus Risiko-Assets fliehen. Ein neues 52 Wochenhoch im US-Dollarindex DXY unterstreicht die devensive Haltung der Investoren.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung, Bitcoin (BTC), sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV). Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) liegt unverändert bei gut 20 Prozent.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich mehr als fünf Prozent tiefer bei 87.190 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich deutlich im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Nach einem Rückfall auf 55.130 US-Dollar und einer kurzlebigen Erholung bis 64.603 US-Dollar notiert Bitcoin aktuell bei 60.338 US-Dollar. Der Kurs liegt damit knapp unter der EMA20 (61.030 US-Dollar) und unter der EMA50 (62.681 US-Dollar). Der RSI von 44 unterstreicht die Unentschlossenheit des Marktes.

Kurzfristig dürfte sich BTC zwischen 59.455 US-Dollar und 61.682 US-Dollar seitwärts bewegen. Ein nachhaltiger Sprung über die EMA20 und die Marke von 61.000 US-Dollar würde Raum für eine Erholung über 64.000 US-Dollar schaffen. Unter 59.000 US-Dollar droht dagegen ein erneuter Test des Tiefs bei 55.130 US-Dollar, darunter der Region um 52.000 US-Dollar.

Ethereum (ETH)

Ethereum ist mit einem Ausbruchsversuch bis 1.845 US-Dollar gescheitert und notiert aktuell bei 1.696 US-Dollar, knapp über dem mittleren Bollinger-Band. Sowohl die EMA20 (1.715 US-Dollar) als auch die EMA50 (1.763 US-Dollar) liegen damit erneut oberhalb des Kurses. Mit einem RSI von 45 zeigt sich das Momentum ausgeglichen.

Kurzfristig dürfte ETH zwischen 1.670 US-Dollar und 1.730 US-Dollar pendeln. Ein Ausbruch über die Obergrenze könnte Anschlusskäufe bis zur EMA50 auslösen. Rutscht der Kurs dagegen unter 1.670 US-Dollar, rücken das untere Bollinger-Band bei 1.600 US-Dollar und darunter die Unterstützung bei 1.538 US-Dollar in den Blick.

Solana (SOL)

Nach einem gescheiterten Erholungsversuch bis 78,48 US-Dollar ist Solana auf 71,40 US-Dollar zurückgefallen, hält sich aber weiterhin oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 70,00 US-Dollar. Der Kurs liegt damit knapp unter der EMA20 (71,58 US-Dollar) und der EMA50 (72,85 US-Dollar). Ein RSI von 49 zeigt eine ausgeglichene Marktverfassung.

Kurzfristig dürfte SOL in der Zone zwischen 70,00 US-Dollar und 73,00 US-Dollar um die nächste Kursrichtung ringen. Gelingt die Rückeroberung der EMA50, rückt das obere Bollinger-Band bei 74,57 US-Dollar in Reichweite. Fällt der Kurs unter 70,00 US-Dollar, drohen Abgaben bis zum unteren Bollinger-Band bei 66,60 US-Dollar oder sogar bis zur Unterstützung bei 64,87 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) konnte einen kurzen Anstieg bis 106,40 US-Dollar nicht bestätigen und ist wieder unter die Marke von 100 US-Dollar zurückgefallen. Mit aktuell 97,41 US-Dollar notiert der Token unter der EMA20 (98,99 US-Dollar) und der EMA50 (103,25 US-Dollar). Der RSI von 43 deutet auf fehlende Trendstärke hin.

Vorerst dürfte sich der AAVE-Kurs in der engen Spanne zwischen 95 und 100 US-Dollar bewegen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 100 US-Dollar würde das Blatt wenden und die EMA50 als nächstes Ziel ins Spiel bringen. Bricht dagegen die mehrfach verteidigte Unterstützung bei 91,09 US-Dollar, drohen weitere Abgaben.

Binance Coin (BNB)

BNB hat sich nach einem Rückgang von 540 US-Dollar auf 503 US-Dollar, wieder über die Marke von 550 US-Dollar gekämpft und notiert aktuell bei 552 US-Dollar. Damit bleibt der Kurs knapp unter der EMA20 (556 US-Dollar) und deutlich unter der EMA50 (573 US-Dollar). Der RSI von 45 untermauert fehlendes Kursmomentum.

Damit spricht kurzfristig vieles für eine anhaltende Seitwärtsbewegung zwischen 550 US-Dollar und dem Kreuzresist aus oberenm Bollinger-Band und EMA50 bei 573 US-Dollar. Gelingt die Rückeroberung dieser Widerstandsmarke, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Ein Bruch der Unterstützung bei 503 US-Dollar würde dagegen weiteres Abwärtspotenzial freisetzen.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Nach einem kurzen Vorstoß auf 0,416 US-Dollar, der umgehend abverkauft wurde, ist Virtuals Protocol (VIRTUAL) auf 0,371 US-Dollar zurückgefallen. Der Kurs notiert damit unter der EMA20 (0,384 US-Dollar) und klar unter der EMA50 (0,410 US-Dollar). Der RSI von 39 unterstreicht das schwache Momentum.

Kurzfristig dürfte die Spanne zwischen der zweifach getesteten Unterstützung bei 0,347 US-Dollar und 0,390 US-Dollar das Geschehen bestimmen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die EMA20 könnte eine kuzfristige Trendwende signalisieren und die EMA50 als Ziel in den Fokus rücken. Unterhalb von 0,347 US-Dollar droht dagegen eine weitere Verkaufswelle.

Canton (CC)

Canton (CC) hat sich von der Unterstützung bei 0,0713 US-Dollar auf aktuell 0,0794 US-Dollar erholt und tastet sich an das obere Bollinger-Band heran. Der Kurs notiert über der EMA20 (0,0766 US-Dollar) im Bereich der EMA50 (0,0794 US-Dollar). Der RSI von 56 signalisiert ein leicht positives Momentum.

Kurzfristig dürfte der CC-Kurs zwischen 0,0730 und 0,0801 US-Dollar konsolidieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Obergrenze würde bullisches Momentum freisetzen. Mittelfristig käme die Marke von 0,1086 US-Dollar als Erholungsziel infrage. Unter 0,0730 US-Dollar droht dagegen ein erneuter Test des letzten Zwischentiefs bei 0,0713 US-Dollar , bei dessen Bruch Kurse von 0,0650 bis 0,0602 US-Dollar möglich wären.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) hat sich von seinem Tief bei 55,80 US-Dollar auf aktuell 63,38 US-Dollar erholt, nachdem ein kurzer Vorstoß bis 69,80 US-Dollar rasch abverkauft wurde. Der Kurs liegt damit praktisch auf Höhe der EMA20 (63,37 US-Dollar), aber unter der EMA50 (65,10 US-Dollar). Der RSI von 49 zeigt ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären.

Kurzfristig dürfte der HYPE-Kurs innerhalb der Spanne zwischen 56 US-Dollar und 64 US-Dollar verbleiben. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die EMA50 würde mittelfristig den Weg in Richtung der Zielmarke bei 81,72 US-Dollar öffnen. Bricht dagegen die Unterstützung bei 55,80 US-Dollar, droht weiteres Abwärtspotenzial.

Ripple (XRP)

Seit dem Rücksetzer auf 0,89 US-Dollar hat sich XRP vorsichtig stabilisiert und notiert aktuell bei 0,96 US-Dollar. Der Kurs bleibt damit knapp unter der EMA20 (0,97 US-Dollar) und deutlich unter der EMA50 (1,02 US-Dollar). Mit einem RSI von 44 zeigt der Indikator ein neutrales, aber leicht schwächelndes Momentum.

Bis auf Weiteres dürfte Ripple zwischen der Unterstützung bei 0,89 US-Dollar und der Marke von 1,00 US-Dollar schwanken. Erst ein Durchbruch über das obere Bollinger-Band bei 1,00 US-Dollar und die EMA50 würde kurzfristig neues Aufwärtsmomentum freisetzen. Wird das Vorwochentief hingegen unterboten, drohen Verluste bis in den Bereich zwischen 0,85 US-Dollar und 0,80 US-Dollar.

Venice Token (VVV)

Innerhalb von vier Handelstagen hat sich Venice Token (VVV) um mehr als 25 Prozent vom Tief bei 19,58 US-Dollar erholt. Nach Gewinnmitnahmen notiert der Token aktuell bei 24,55 US-Dollar, knapp über der EMA20 (24,44 US-Dollar) und klar über der EMA50 (22,89 US-Dollar). Der RSI von 55 lässt Spielraum für weitere Kurszuwächse.

Kurzfristig dürfte VVV zwischen 24 US-Dollar und 25 US-Dollar nach einer Richtung suchen. Ein Ausbruch über die 25,08 US-Dollar könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 28 US-Dollar bis 30 US-Dollar verlängern. Rutscht der Kurs dagegen unter die EMA20, droht eine Korrektur bis zur EMA50.

Uniswap (UNI)

Nach einem Test der Unterstützung bei 4,18 US-Dollar hat sich Uniswap (UNI) leicht erholt und notiert aktuell bei 4,84 US-Dollar. Der Kurs liegt damit knapp über der EMA20 (4,79 US-Dollar), aber noch unter der EMA50 (5,00 US-Dollar). Der RSI von 50 signalisiert moderat positives Momentum.

Kurzfristig ist eine Konsolidierung innerhalb der Bollinger-Bänder zwischen 4,34 US-Dollar und 5,04 US-Dollar wahrscheinlich. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die EMA50 und das obere Bollinger-Band würde den Weg zum jüngsten Hoch bei 5,31 US-Dollar ebnen. Fällt der UNI-Kurs hingegen unter 4,18 US-Dollar zurück, setzt sich der Abwärtstrend fort.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

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Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Infolge signifikanter Kurskorrekturen in den Tech-Indizes weltweit wurde auch der Krypto-Markt in Sammelhaft genommen. Bitcoins Abverkauf auf ein neues Jahrestief bei 55.106 US-Dollar unterstreicht die anhaltend geringe Nachfrage. Dass die Krypto-Leitwährung trotz 30 Prozent Kursplus des Chip-Giganten Nvidia in den letzten Handelsstunden auf ein neues Wochentief abrutschte muss als weiteres Indiz für eine andauernde Underperformance gewertet werden. Ob Anleger in der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche in den USA gewillt sind, neue Risk-Assets ins Depot zu packen, bleibt fraglich. Dass der BTC-Kurs trotz fünf Prozent Kursplus des Nasdaq100 sämtliche Kursgewinne abgegeben hat und nun wieder unterhalb der 60.000 US-Dollar notiert, ist aus charttechnischer Sicht bearish zu werten. Solange sich der Krypto-Sektor sogar im Zuge einer Erholungsbewegung am US-Aktienmarkt nicht stabilisieren kann, sehen wir von weiteren Zukäufen ab. Erst wenn Anleger wieder nachhaltiger in die Krypto-Spot-ETFs investieren sollten und damit erhöhte Risikobereitschaft signalisieren, ist mit Positionsvergrößerungen bei Bitcoin, Ethereum und Co. zu rechnen.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In der verkürzten Handelswoche schauen Investoren gebannt auf den Zahlenreigen am morgigen Mittwoch. Neben der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten für den Handelsmonat Oktober, schauen Anleger auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld aus den USA. Zudem werden die neuesten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Handelsquartal präsentiert.

Mit Blick auf die US-Berichtssaison schauen Investoren auf die neuesten Quartalszahlen der Ausrüster für Datenzentren Dell und Hewlett Packard nachbörslich am Mittwochabend. Zudem präsentiert der Bitcoin-Miner und Neocloud-Anbieter Cleanspark seine aktuellen Quartalszahlen.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.