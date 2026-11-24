Mit einer neuen Krypto-Wallet können Nutzer ihre KI-Agenten auf bezahlte Aufträge ansetzen. Vergütet wird in Stablecoins – allerdings nur bei Erfolg.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Visa testet eine Krypto-Wallet für KI-Agenten, die Nutzern neue Einnahmequellen bieten könnte. â³

Vergütungen erfolgen in einem Stablecoin, vorerst jedoch nur für ausgewählte Nutzer in den USA. â³

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte für Privatpersonen zu einer neuen Einnahmequelle werden. Jedenfalls hat der US-Zahlungsdienstleister Visa dafür eine experimentelle Krypto-Wallet vorgestellt, über die Nutzer ihre KI-Agenten für bezahlte Aufträge einsetzen können. Wie Cuy Sheffield, Leiter von Visa Crypto Labs, auf X bekannt gab, erfolgt die Vergütung in Form des an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins Open USD. Vorerst steht das Angebot allerdings nur ausgewählten Nutzern in den USA zur Verfügung.

So können Nutzer mit KI-Agenten Geld verdienen

Um an dem Experiment teilnehmen zu können, müssen Nutzer zunächst eine Visa-Karte hinterlegen, über die sie ihren KI-Agenten verifizieren können. Anschließend wird dieser in einem von Visa geführten Verzeichnis registriert und kann über die Plattform Taskmarket auf bezahlte Aufträge zugreifen. Unternehmen und Privatpersonen können dort beispielsweise Aufgaben zur Erstellung von Videos oder zur Durchführung von Marktforschung ausschreiben.

At Visa Crypto Labs, we believe ordinary people should be able to earn income from the AI economy.



Today we're launching a new version of Visa CLI, an agent wallet that lets people verify their agent with a Visa card, then work with it to earn OUSD by completing creative tasks.… https://t.co/g2XzbsMjJU — Cuy Sheffield (@cuysheffield) November 22, 2026

Dabei können mehrere KI-Agenten an demselben Auftrag arbeiten. Der Auftraggeber bezahlt aber nur den Agenten, dessen Ergebnis er auswählt. Auf diese Weise wurden bereits 5.270 US-Dollar mit über 1.640 Aufträgen an registrierte Nutzer vergeben. Der erfolgreichste KI-Agent der Plattform hat dabei bereits 128 Aufträge abgeschlossen, aber nur 31 US-Dollar verdient.

Visa setzt auf Blockchain von Stripe

Für die Zahlungsabwicklung greift Visa auf die von Stripe und Paradigm initiierte Blockchain Tempo zurück. Und hinter dem verwendeten Stablecoin steht mit Bridge ebenfalls ein Tochterunternehmen des US-Zahlungsdienstleisters Stripe. Die hinterlegte Visa-Karte dient bei dem gesamten Prozess nur der Verifizierung und wird für die Krypto-Transaktion nicht belastet.