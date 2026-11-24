Wer beim DeFi-Protokoll Sky Stablecoins hinterlegt hat, kommt kaum noch an sein Geld. Mitgründer Rune Christensen, der 77 Millionen US-Dollar schuldet, will die Lage mit einem Verkauf an Großinvestoren entschärfen

Stablecoin-Klemme bei Sky: Anleger kommen nicht ans Geld

Stablecoin-Klemme bei Sky: Anleger kommen nicht ans Geld

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Das DeFi-Protokoll Sky hat mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen.

Anleger können ihre hinterlegten Stablecoins nur eingeschränkt abziehen. â³

Mitgründer Rune Christensen steht mit 77 Millionen US-Dollar in der Schuld. â³

Krypto-Börsen haben Einzahlungen von SKY und USDS ausgesetzt.

Das DeFi-Protokoll Sky kämpft mit Liquiditätsproblemen, die vor allem auf die Kreditaufnahme weniger großer Schuldner zurückzuführen sind. Zu diesen gehört auch der Mitgründer Rune Christensen, der dort mit 77 Millionen US-Dollar in der Schuld steht. In einem Beitrag auf X räumte der Unternehmer nun ein, mitverantwortlich für die aktuelle Situation zu sein.

Anleger können nicht auf ihr Geld zugreifen

Über das Anlageprodukt stUSDS können Anleger den von Sky ausgegebenen Stablecoin USDS hinterlegen und dafür Zinsen erhalten. Die Einlagen werden wiederum an Kreditnehmer verliehen, die den Governance-Token SKY als Sicherheit hinterlegen. Inzwischen sind jedoch fast alle der 159 Millionen US-Dollar umfassenden Einlagen verliehen, sodass Anleger ihre hinterlegten Stablecoins nur noch begrenzt abziehen können. Außerdem stieg die annualisierte Verzinsung von sechs Prozent Anfang November auf über 50 Prozent, was neues Kapital anlocken und bestehende Kreditnehmer zur Rückzahlung ihrer Schulden bewegen soll.

I've just repaid 3M USDS from my Staked SKY borrow positions. I still owe about 77M.



To repay the rest, I'm exploring options to sell part of my SKY directly to institutional investors who share Sky's vision of becoming infrastructure that institutions can rely on. That's the… — Rune (@RuneKek) November 23, 2026

Christensen hat nach eigenen Angaben bereits drei Millionen USDS zurückgezahlt und prüft nun die Möglichkeit, einen Teil seiner SKY-Bestände direkt an institutionelle Investoren zu verkaufen, um die ausstehenden Verbindlichkeiten zu begleichen. Mit Du Jun, dem Gründer von Vernal Capital, bekundete auch schon ein potenzieller Käufer sein Interesse an der Übernahme von Christensens gesamtem SKY-Bestand.

Krypto-Börsen reagieren auf Liquiditätsprobleme

Innerhalb der Sky-Community wird zudem über mögliche Maßnahmen diskutiert, um die Situation für betroffene Anleger zu entschärfen. Ein Vorschlag sieht vor, die Verzinsung von stUSDS auf zehn Prozent zu senken und die Vergabe neuer Kredite vorübergehend auszusetzen. Zudem könnten die Reserven des Protokolls genutzt werden, um stUSDS auf dem freien Markt zu kaufen. Außerdem haben die südkoreanischen Krypto-Börsen Upbit und Bithumb sowie Coinone inzwischen Einzahlungen von SKY und USDS ausgesetzt.