Die Notenbank will Innovation fördern. Bis 2028 soll nun ein Konzept für einen stärker digitalisierten europäischen Finanzmarkt vorliegen.

EZB öffnet sich für Blockchain: Tokenisierte Wertpapiere als Sicherheit

EZB öffnet sich für Blockchain: Tokenisierte Wertpapiere als Sicherheit

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… EZB plant ab Juni 2027 die Akzeptanz tokenisierter Wertpapiere als Sicherheit für Banken. â³

Neue Möglichkeiten für Liquidität durch tokenisierte Unternehmensanleihen im Finanzsystem.

Weitere Anforderungen und Details zur Umsetzung sollen im Frühjahr 2027 bekannt gegeben werden. â³

Langfristige Vision: Entwicklung eines tokenisierten europäischen Finanzmarktes bis 2028.

Die Blockchain-Technologie ist gekommen, um zu bleiben und findet immer stärkeren Zugang in das traditionelle Finanzsystem. Wie die Europäische Zentralbank bekannt gab, sollen Banken ab Juni 2027 nun auch tokenisierte Wertpapiere als Sicherheit hinterlegen können, um sich mit Zentralbankgeld zu versorgen.

EZB schafft neue Möglichkeiten für Banken

Bereits seit Ende März dieses Jahres akzeptiert das Eurosystem unter bestimmten Voraussetzungen Wertpapiere, die von Zentralverwahrern unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie ausgegeben wurden. Mit der jüngsten Entscheidung können Banken dann künftig auch tokenisierte Unternehmensanleihen hinterlegen, um kurzfristig an Liquidität zu gelangen.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Handelsplattformen über eine entsprechende Zulassung im Rahmen der europäischen DLT-Pilotregelung verfügen und die Wertpapiere an das bestehende Abwicklungssystem TARGET2-Securities angebunden werden können. “Wir unterstützen Innovation, ohne unsere Standards zu senken”, so EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Weitere rechtliche und technische Anforderungen will die EZB im Frühjahr 2027 bekannt geben.

EZB arbeitet an tokenisiertem Finanzsystem

Langfristig prüft die EZB außerdem, unter welchen Voraussetzungen sie Wertpapiere als Sicherheit akzeptieren kann, die Emittenten vollständig über DLT-Netzwerke ausgeben. Erst im September hatte das Eurosystem mit Pontes einen Dienst eingeführt, über den Finanzinstitute blockchainbasierte Wertpapiertransaktionen mit Zentralbankgeld abwickeln können. Mit dem Projekt Appia arbeitet die Notenbank zudem an einem Konzept für einen stärker auf Tokenisierung ausgerichteten europäischen Finanzmarkt, das bis 2028 vorliegen soll. Für Privatanleger bleibt der Zugang zu tokenisierten Vermögenswerten allerdings vorerst nur über regulierte Krypto-Börsen möglich.