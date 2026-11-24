Gelder und Wertpapiere sollen künftig an einem Ort zusammenkommen. Ob daraus mehr wird als eine Studie, lässt die Notenbank bewusst offen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Schweizerische Nationalbank und UBS testen Plattform für tokenisierte Vermögenswerte. â³

Geplant ist das Swiss Financial Ledger zur Abwicklung von Geschäften mit Zentralbankgeld und Wertpapieren.

Teilnehmer führen eine Nutzen-Risiko-Analyse durch und vergleichen verschiedene Bauweisen.

Unklar bleibt, ob das Register tatsächlich umgesetzt wird und welche Institution es betreiben wird.

Die Schweizerische Nationalbank untersucht gemeinsam mit der UBS und dem Börsenbetreiber SIX, ob sich inländische und grenzüberschreitende Geschäfte mit tokenisierten Vermögenswerten über ein gemeinsames Register abwickeln lassen. Mit an Bord sind unteranderem die Zürcher Kantonalbank und PostFinance, wie aus der Mitteilung der Notenbank hervorgeht.

Das geplante Swiss Financial Ledger soll Zentralbankgeld, Guthaben bei Geschäftsbanken und Wertpapiere auf einer einzigen Plattform zusammenführen. Die Teilnehmer wollen dabei eine Nutzen-Risiko-Analyse erstellen, verschiedene Bauweisen vergleichen und klären, wer ein solches Register am Ende betreibt und kontrolliert.

Fraglich, ob überhaupt etwas kommt

Ob das Register jemals startet und ob sie selbst tokenisiertes Geld an Finanzinstitute ausgibt, lässt sie in ihrer Mitteilung ausdrücklich offen. Neu ist das Vorhaben nicht, denn es ist Teil des Projekts Helvetia, mit dem die Nationalbank seit Jahren untersucht, wie sich Geschäfte mit tokenisierten Werten in Zentralbankgeld abwickeln lassen. Hinzu kommen Erkenntnisse aus dem Projekt Agorá, das die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zusammen mit dem Bankenverband IIF betreibt und das der Frage nachgeht, ob Tokenisierung den Zahlungsverkehr zwischen Instituten über Landesgrenzen hinweg schneller und günstiger macht. Allein steht die Schweiz damit nicht, denn auch das Eurosystem arbeitet an vergleichbaren Projekten, wo ein Entwurf für einheitliche Standards allerdings erst 2028 vorliegen soll.