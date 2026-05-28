App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,17 T
Hyperliquid-Kurs49,28 -4.53%
Bitcoin-Kurs62.730,14 -2.75%
Ethereum-Kurs1.712,74 -3.47%
XRP-Kurs1,12 -2.15%
BNB-Kurs545,66 -2.90%
Solana-Kurs69,70 -3.21%
TRON-Kurs0,300649 -5.58%
Dogecoin-Kurs0,084422 -3.27%
Cardano-Kurs0,199693 -3.14%
Zcash-Kurs453,70 -7.13%
Chainlink-Kurs7,66 -4.69%
Official Trump-Kurs1,59 -7.07%
Pi Network-Kurs0,125003 2.00%
"Modulare Aufbau eröffnet neue Möglichkeiten" 

Neue Infrastruktur für digitales Geld: BIZ bestätigt Durchbruch bei tokenisierten Zahlungen

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich meldet Fortschritte bei tokenisierten Zahlungen. Ein Prototyp im Projekt Agorá soll grenzüberschreitende Transaktionen sicherer und effizienter machen.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs62.730,14 -2.75 %
Bitcoin kaufen
BIZ-Direktor Agustín Carstens

Beitragsbild: picture alliance

 | Agustín Carstens ist General Manager der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sieht Fortschritte bei der Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungen über tokenisierte Systeme. Im Rahmen des Projekts Agorá habe ein gemeinsamer Prototyp gezeigt, dass sogenannte atomare Abwicklungen technisch möglich sind. Das teilte die BIZ in einem aktuellen Bericht mit.

Bei einer atomaren Abwicklung wird eine Transaktion nur vollständig oder gar nicht ausgeführt. Dadurch sollen Risiken im internationalen Zahlungsverkehr reduziert werden, etwa bei Geschäften mit mehreren Währungen und unterschiedlichen Rechtssystemen.

Zentralbanken testen gemeinsame Plattform

An dem Projekt arbeiten neben der BIZ und dem Institute of International Finance mehrere Zentralbanken sowie mehr als 40 Finanzunternehmen zusammen. Beteiligt sind unter anderem die Notenbanken aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, Südkorea, Mexiko und der Schweiz. Auch die Bank of Canada soll künftig Teil der Initiative werden.

Laut BIZ basiert der Prototyp auf einer mehrschichtigen Architektur. Zentralbanken behalten dabei ihre operative Kontrolle, können aber über eine gemeinsame Plattform miteinander interagieren. Ziel ist es, Verzögerungen und operative Reibungen bei internationalen Transaktionen zu verringern.

Lest auch
Krypto in DACH Euro-Stablecoin der Großbanken: Europas Antwort auf USDT und Co.?

Die BIZ sieht zudem Potenzial für weitere Funktionen. Genannt werden programmierbare Zahlungen, Systeme mit durchgängiger Verfügbarkeit sowie Anwendungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug.

Tests mit realen Werten geplant

Nach Angaben der BIZ wurde auch geprüft, ob sich Datenschutz und regulatorische Anforderungen miteinander vereinbaren lassen. Demnach könnten sensible Daten geschützt werden, ohne die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gefährden.

Als nächster Schritt sind Tests mit realen Werten und ausgewählten Währungen geplant. Dabei soll auch die Rolle privater Finanzunternehmen weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig warnt die BIZ vor Risiken öffentlicher Blockchains.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Venice-Token vor Chart
VVV-Rallye800 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Hat Venice AI trotzdem noch Kurspotenzial?
Ethereum-Münze vor rotem Hintergrund
KursanalyseEthereum-Kursprognose: Geht die Kurskorrektur weiter?
Ein Schild der Wall Street ist zu sehen
Acht Billionen US-Dollar VolumenCanton Network: Warum Großbanken auf diese Blockchain setzen
Stellar
0,167730
22.35%
Rain
0,012240
8.97%
DeXe
14,69
2.43%
Midnight
0,029965
2.36%
​​Stable
0,033093
2.33%
Pi Network
0,125003
2.00%
Hedera
0,075037
1.61%
A7A5
0,011366
1.22%
World Liberty Financial
0,051222
1.20%
Figure Heloc
0,890723
1.00%
Worldcoin
0,245860
-21.70%
Venice Token
12,65
-17.44%
Bitcoin Cash
254,55
-13.51%
Render
1,67
-12.77%
Filecoin
0,809196
-11.13%
Internet Computer
2,25
-10.84%
Jupiter
0,147919
-10.77%
NEAR Protocol
1,97
-10.18%
Ethena
0,074736
-9.66%
Monero
306,26
-9.58%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren