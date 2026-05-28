In diesem Artikel erfährst du:
- Warum VVV auch nach der Kursexplosion spannend bleibt
- Wie Venice private KI nutzbar macht
- Weshalb auch DIEM für VVV-Anleger wichtig ist
- Welche unerwarteten Risiken nach dem Kursanstieg drohen
Venice AI stiehlt in diesem Jahr selbst Top-Performern wie Zcash und Hyperliquid die Show. Allein in den vergangenen 90 Tagen hat sich der Kurs mehr als vervierfacht. Grund für die Rally ist nicht nur der allgemeine KI-Hype. Die Nutzung des Projekts hat stark angezogen, und die Kombination aus Privatsphäre und künstlicher Intelligenz trifft im Markt derzeit einen Nerv. Yan Liberman, Managing Partner bei Krypto-VC Delphi Ventures, sieht in Venice eine der vollständigsten Privacy-Lösungen im KI-Sektor. Für Anleger stellt sich damit eine heikle Frage. Ist VVV nach dieser Rally bereits zu teuer, oder unterschätzt der Markt noch immer, wie groß private KI-Inferenz werden kann? Ein genauer Blick auf Venice, die Token-Mechanik und Libermans Investment-These zeigt, warum der Case spannender ist als der Kursanstieg allein vermuten lässt.
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