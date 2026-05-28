App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,23 T
Hyperliquid-Kurs49,14 -6.93%
Bitcoin-Kurs62.634,86 -3.56%
Ethereum-Kurs1.697,63 -4.70%
XRP-Kurs1,10 -3.66%
BNB-Kurs544,61 -3.02%
Solana-Kurs69,32 -3.58%
TRON-Kurs0,312836 -2.44%
Dogecoin-Kurs0,083765 -3.88%
Cardano-Kurs0,196954 -4.43%
Zcash-Kurs452,66 -7.23%
Chainlink-Kurs7,58 -6.38%
Official Trump-Kurs1,61 -6.57%
Pi Network-Kurs0,122028 -0.40%
VVV-Rallye 

800 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Hat Venice AI trotzdem noch Kurspotenzial?

VVV zählt 2026 zu den stärksten Altcoins. Was hinter dem ChatGPT-Herausforderer steckt, wie DIEM und VVV zusammenhängen und ob nach der Rally noch Potenzial bleibt.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs62.634,86 -3.56 %
Bitcoin kaufen
Venice-Token vor Chart

Beitragsbild: Shutterstock, KI-bearbeitet

 | Die Venice-Rallye kennt kein Ende – wie hoch kann VVV noch steigen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum VVV auch nach der Kursexplosion spannend bleibt
  • Wie Venice private KI nutzbar macht
  • Weshalb auch DIEM für VVV-Anleger wichtig ist
  • Welche unerwarteten Risiken nach dem Kursanstieg drohen

Venice AI stiehlt in diesem Jahr selbst Top-Performern wie Zcash und Hyperliquid die Show. Allein in den vergangenen 90 Tagen hat sich der Kurs mehr als vervierfacht. Grund für die Rally ist nicht nur der allgemeine KI-Hype. Die Nutzung des Projekts hat stark angezogen, und die Kombination aus Privatsphäre und künstlicher Intelligenz trifft im Markt derzeit einen Nerv. Yan Liberman, Managing Partner bei Krypto-VC Delphi Ventures, sieht in Venice eine der vollständigsten Privacy-Lösungen im KI-Sektor. Für Anleger stellt sich damit eine heikle Frage. Ist VVV nach dieser Rally bereits zu teuer, oder unterschätzt der Markt noch immer, wie groß private KI-Inferenz werden kann? Ein genauer Blick auf Venice, die Token-Mechanik und Libermans Investment-These zeigt, warum der Case spannender ist als der Kursanstieg allein vermuten lässt.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ethereum-Münze vor rotem Hintergrund
KursanalyseEthereum-Kursprognose: Geht die Kurskorrektur weiter?
Ein Schild der Wall Street ist zu sehen
Acht Billionen US-Dollar VolumenCanton Network: Warum Großbanken auf diese Blockchain setzen
Eine rötlich schimmernde Bitcoin-Münze.
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs nach dem Rücksetzer: Diese Daten sorgen zusätzlich für Unruhe
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Rain
0,012244
23.18%
Stellar
0,146470
15.75%
Midnight
0,029465
4.08%
​​Stable
0,032256
2.47%
JUST
0,082557
1.79%
A7A5
0,011354
1.54%
DeXe
14,19
1.14%
Figure Heloc
0,887761
0.65%
Provenance Blockchain
0,009052
0.59%
Ondo US Dollar Yield
0,971123
0.28%
Worldcoin
0,265194
-15.75%
Ondo
0,306114
-12.70%
Venice Token
13,02
-12.42%
Render
1,72
-9.94%
Jupiter
0,152643
-9.32%
Sui
0,782744
-8.90%
Ethena
0,076097
-7.83%
Internet Computer
2,29
-7.43%
Toncoin
1,54
-7.42%
Zcash
452,66
-7.23%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren