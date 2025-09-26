App herunterladen
Krypto in DACH Euro-Stablecoin der Großbanken: Europas Antwort auf USDT und Co.?

Neun europäische Großbanken, darunter die DekaBank, ING und UniCredit, arbeiten an einem gemeinsamen Euro-Stablecoin. Ein Projekt mit Symbolkraft – und geopolitischer Sprengkraft.

Dominic Döllel
Goldenes Währungssymbol der stabilen Euro-Münze, bestehend aus vertikalen zylindrischen Balken, die sich von einer strukturierten, dunklen Oberfläche abheben, wobei die Szene von der oberen linken Ecke aus beleuchtet wird.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die DekaBank und weitere Großbanken arbeiten an einem Euro-Stablecoin

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum europäische Großbanken jetzt gemeinsam einen eigenen Euro-Stablecoin entwickeln
  • Welche geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen hinter dem Projekt stehen
  • Wie der Stablecoin Europas digitale Souveränität im Krypto-Sektor stärken soll

Die Pläne des Bankenkonsortiums, einen regulierten Euro-Stablecoin bis Ende 2026 zu emittieren, kommen nicht zufällig. Mit dem EURAU der Deutschen-Bank-Tochter AllUnity ist der erste deutsche MiCA-konforme Euro-Stablecoin bereits live. Nun will ein breiteres Bündnis nachziehen – mit noch mehr Marktmacht. Das Ziel: ein digitales Zahlungsmittel, das Europas wirtschaftliche Souveränität im Krypto-Zeitalter sichert. Doch auf welcher Blockchain wird das Projekt laufen – und wie will das Projekt gegen Marktmächte wie USDT und USDC bestehen? Wir haben nachgefragt: Hier sind die Antworten.

