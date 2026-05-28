XLM steigt nach bullischen News von der DTCC stark, doch überkaufte Indikatoren erhöhen das Risiko kurzfristiger Rücksetzer.

DTCC-News beflügelt Stellar-Kurs – Wie hoch kann XLM jetzt steigen?

DTCC-News beflügelt Stellar-Kurs – Wie hoch kann XLM jetzt steigen?

Stellar profitiert aktuell von einer neuen institutionellen Nachricht aus den USA. Die DTCC, zentrale Abwicklungsstelle der Wall Street, plant, ihre Plattform für tokenisierte Wertpapiere an das Stellar-Netzwerk anzubinden. Damit rückt Stellar stärker in den Kontext tokenisierter Aktien und Anleihen, was den Kurs in den vergangenen 24 Stunden deutlich angeschoben hat. XLM steht aktuell bei 0,175 US-Dollar und liegt damit rund 18 Prozent über dem Vortagesschluss von 0,147 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5,75 Milliarden US-Dollar.

XLM in der technischen Analyse

In den letzten 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,160 US-Dollar und 0,179 US-Dollar. Der Ausbruch über die vorherige Handelsspanne zeigt kurzfristig deutliches Momentum. Der Kurs notiert zudem klar über dem EMA-20 bei 0,157 US-Dollar und bildet zuletzt höhere Hochs und höhere Tiefs aus. Das spricht kurzfristig für ein bullishes Kursbild.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,162 US-Dollar und 0,148 US-Dollar. Darunter rückt der Bereich um 0,140 bis 0,150 US-Dollar in den Blick. Auf der Oberseite bleibt zunächst das Intraday-Hoch bei 0,179 US-Dollar relevant. Gelingt ein nachhaltiger Schlusskurs darüber, wäre der Bereich um 0,200 US-Dollar die nächste psychologische Zielzone.

Der RSI(14) liegt bei 81,9 und damit klar im überkauften Bereich. Das bestätigt die Stärke der aktuellen Bewegung, erhöht aber zugleich das Risiko kurzfristiger Rücksetzer. Das Histogramm zeigt weiter eine positive Beschleunigung, wodurch kurzfristig weiteres Aufwärtsmomentum möglich bleibt.

Kurzfristige Prognose

Für das neutrale Szenario spricht, dass sich der RSI nach dem starken Anstieg zwischen 50 und 70 stabilisiert und der EMA-20 unter dem Kurs bleibt. In diesem Fall wäre eine Konsolidierung im Bereich von 0,160 bis 0,180 US-Dollar wahrscheinlich. Dieses Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent. Ungültig würde es unterhalb von 0,155 US-Dollar.

Die Bollinger-Bänder-Breite liegt bei rund 0,035 US-Dollar und ist damit deutlich erweitert. Der Markt befindet sich in einer dynamischen Ausbruchsphase. Das spricht für erhöhte Volatilität und macht kurzfristige Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher.

Das bullishe Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Ein Schlusskurs über 0,179 US-Dollar mit erhöhtem Volumen würde den Bull-Run bestätigen. Bleibt der RSI über 70 und steigt der EMA-20 weiter, wären Kursziele zwischen 0,180 und 0,220 US-Dollar möglich. Ungültig würde dieses Szenario unterhalb von 0,162 US-Dollar.

Das bearishe Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Es würde eintreffen, wenn XLM unter 0,162 US-Dollar schließt, der RSI unter 50 fällt und der EMA-20 nach unten dreht. In diesem Fall wäre eine Korrektur in Richtung 0,140 bis 0,150 US-Dollar wahrscheinlich. Das bearishe Szenario wäre oberhalb von 0,179 US-Dollar invalidiert.

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Überkaufter RSI und ausgeweitete Bollinger-Bänder

Kurzfristig bleibt die Prognose für XLM damit bullish, aber korrekturanfällig. Die DTCC-Nachricht liefert den fundamentalen Auslöser für die starke Kursbewegung, während die technischen Indikatoren die Dynamik bestätigen. Der überkaufte RSI und die stark ausgeweiteten Bollinger-Bänder mahnen jedoch zur Vorsicht.

Solange XLM über dem EMA-20 bei 0,157 US-Dollar und über der wichtigen Unterstützung bei 0,162 US-Dollar bleibt, dominiert das bullishe Bild. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 0,179 US-Dollar mit höherem Handelsvolumen würde den Weg in Richtung 0,200 US-Dollar und später 0,220 US-Dollar öffnen. Fällt der Kurs dagegen unter 0,162 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur in Richtung 0,148 US-Dollar und anschließend 0,140 bis 0,150 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.