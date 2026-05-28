Robinhood öffnet seine Plattform für KI-Agenten. Was Agentic Trading und die Agentic Credit Card für Aktien, Krypto und automatisierte Finanzdienste bedeuten könnten.

Bald auch für Krypto: Robinhood startet KI-Trading für Aktien

Bald auch für Krypto: Robinhood startet KI-Trading für Aktien

Robinhood öffnet seine Plattform für autonome KI-Agenten. Mit “Agentic Trading” und der “Agentic Credit Card” sollen Nutzer künftig KI-Systeme beauftragen können, in ihrem Namen Aktien zu handeln oder Einkäufe zu tätigen. Die Anbindung erfolgt über sogenannte Model Context Protocol Server, kurz MCP, die eine direkte Integration externer Agenten in die Robinhood-Umgebung ermöglichen sollen.

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Separates Konto für KI-Trades

Beim Agentic Trading erhalten Nutzer ein eigenes Handelskonto, das vom restlichen Portfolio getrennt ist. Der Agent kann nur auf das Kapital zugreifen, das in dieses Konto eingezahlt wurde. Trades sollen per Push-Nachricht gemeldet werden. Dazu gibt es eine Aktivitätsübersicht samt Gewinn- und Verlustrechnung in Echtzeit. Der Zugriff des Agenten kann laut Robinhood jederzeit deaktiviert werden.

Zum Start unterstützt das neue Angebot ausschließlich Aktien. Weitere Anlageklassen wie Optionen, Futures, Event Contracts und Krypto sollen folgen. Gerade für den Krypto-Markt könnte der Schritt relevant werden. Falls Robinhood seine Agenten-Infrastruktur auf Bitcoin, Ethereum und andere digitale Assets ausweitet, könnten KI-Agenten künftig Portfolios analysieren, Rebalancing-Strategien umsetzen oder automatisierte Kauf- und Verkaufsregeln ausführen. Damit würde ein Teil des automatisierten Tradings, das bislang vor allem professionellen Marktteilnehmern vorbehalten war, stärker in den Massenmarkt rücken.

KI-Agenten sollen auch einkaufen können

Die neue Agentic Credit Card folgt einem ähnlichen Prinzip. Nutzer können einem KI-Agenten eine eigene virtuelle Robinhood Gold Card zuweisen, ein Ausgabenlimit festlegen und entscheiden, ob jede Zahlung manuell freigegeben werden muss. Der Agent kann dann etwa Preise vergleichen, Verfügbarkeiten überwachen und Käufe nach vorab definierten Vorgaben ausführen. Die Hauptkarte sowie andere Robinhood-Konten bleiben laut Unternehmen davon getrennt.

Robinhood betont dabei den Sicherheitsaspekt. Nutzer sollen Ausgabenlimits setzen, Zahlungen nachvollziehen und virtuelle Karten jederzeit löschen können. Bei verdächtigen Transaktionen will der Anbieter prüfen können, welche Anweisung der Nutzer dem Agenten gegeben hat und was dieser tatsächlich ausgeführt hat.

Die Plattform profitiert in hohem Maße vom Krypto-Trading-Volumen. Manche Beobachter sehen Robinhood gar als den wahren Sieger der Blockchain-Adoption.