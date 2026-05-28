Noch bevor ein Unternehmen an die Börse geht, wetten institutionelle Investoren längst auf dessen Bewertung. Mit sogenannten Pre-IPO Perpetuals erhalten jetzt auch Privatanleger einen Zugang.

Wie Schweizer schon vor dem Börsengang in SpaceX & Co. investieren können

Wie Schweizer schon vor dem Börsengang in SpaceX & Co. investieren können

Es ist ein bekanntes Gefühl für viele, die sich mit den Finanzmärkten beschäftigen: Man liest von einem aufstrebenden Unternehmen wie SpaceX, das kurz vor dem Börsengang (IPO) steht. Die mediale Aufmerksamkeit ist riesig, die Erwartungen überschlagen sich. Doch wenn die Aktie schließlich am ersten Handelstag für die breite Öffentlichkeit verfügbar wird, ist der Preis oft schon in die Höhe geschossen. Die eigentliche Preisfindung – und damit oft auch die spannendste Phase der Wertentwicklung – fand hinter verschlossenen Türen statt.

Für Jahrzehnte war der Zugang zu Pre-IPO-Märkten eine Art geschlossene Gesellschaft. Wer nicht über massive institutionelle Mittel, private Zuteilungen oder das richtige Insider-Netzwerk verfügte, musste draußen bleiben und zusehen. Der normale Anleger durfte erst mitspielen, wenn die großen Player ihre Positionen längst bezogen hatten. Doch genau diese unsichtbare Mauer beginnt jetzt zu bröckeln.

Krypto-Infrastruktur trifft auf traditionelle Finanzmärkte

Eine Lösung für dieses Problem bietet nun Binance. Die Handelsplattform und weltgrößte Kryptobörse hat eine neue Anlageklasse eingeführt, die für berechtigte Nutzer in der Schweiz verfügbar ist. Mit den sogenannten “Pre-IPO Perpetual Futures” wird einer der letzten abgeschotteten Bereiche der Finanzwelt demokratisiert.

Anstatt auf den offiziellen Handelsstart einer Aktie warten zu müssen, können Nutzer nun schon im Vorfeld Positionen darauf eröffnen, wo sich die Bewertung eines Unternehmens einpendeln wird. Die Erwartungshaltung an ein IPO wird so zu einem lebendigen, globalen Echtzeitmarkt.

Die Technologie nutzt die etablierten Mechanismen von Perpetual Futures – endlos laufenden Terminkontrakten –, die in der Welt der digitalen Vermögenswerte bestens erprobt sind. Sie bieten kontinuierliche Preisbildung, hohe Flexibilität und tiefe Liquidität.

SpaceX-Trading: Nächster Halt Weltraum

Dass dieses Konzept nicht nur graue Theorie ist, zeigt das erste Unternehmen, das für den neuen Service ausgewählt ist. Es ist Space Exploration Technologies Corp – besser bekannt als SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen um den schillernden Milliardär Elon Musk zieht seit Jahren die Fantasie von Technologie-Enthusiasten und Investoren gleichermaßen auf sich.

Mit dem “SPCXUSDT Pre-IPO Perpetual” erhalten Nutzer die Möglichkeit, an den Markterwartungen rund um SpaceX teilzuhaben, noch bevor das Unternehmen überhaupt den Schritt aufs öffentliche Parkett wagt. Der in Tether (USDT) abgerechnete Kontrakt spiegelt im Vorfeld des IPOs die öffentlich verfügbaren Preissignale wider.

Sobald das Unternehmen dann offiziell an der Börse gehandelt wird, geht der Kontrakt nahtlos in die Live-Marktperformance über. Sollte ein Börsengang verschoben oder abgesagt werden, greift ein transparenter Abwicklungsprozess, der die Nutzer schützt.

Auch OpenAI über Pre-IPO handelbar

Neben dem erfolgreichen Start mit SpaceX baut Binance das neue Segment weiter aus. Als zweites Unternehmen wird künftig auch OpenAI über ein eigenes “OPENAIUSDT Pre-IPO Perpetual“ handelbar sein. Damit erhalten Nutzer Zugang zu den Markterwartungen rund um eines der derzeit wohl meistdiskutierten Technologieunternehmen der Welt – noch bevor ein möglicher Börsengang tatsächlich stattfindet.

Der Schritt zeigt, dass sich das Konzept nicht nur auf klassische Industrie- oder Raumfahrtunternehmen beschränkt, sondern gezielt auf die größten Zukunftsthemen ausgeweitet wird. Gerade OpenAI steht wie kaum ein anderes Unternehmen für den Boom rund um künstliche Intelligenz. Laut Binance erzielte die neue Produktkategorie bereits in den ersten fünf Tagen nach Einführung des ersten SpaceX-Kontrakts ein kumuliertes Handelsvolumen von über 280 Millionen US-Dollar – ein deutliches Signal für das wachsende Interesse an Pre-IPO-Märkten.

Die Vision einer globalen Finanz-Super-App

Hinter dieser Produkteinführung steckt mehr als nur ein neues Feature. Es ist ein deutliches Signal, wohin sich moderne Handelsplattformen entwickeln. Shunyet Jan, Head of Spot and Derivatives Business bei Binance, erklärt: “Pre-IPO Perpetual Futures sind ein weiteres Beispiel dafür, wie Binance den Zugang zu Marktchancen demokratisiert, indem wir krypto-native Infrastruktur mit großen finanziellen Ereignissen kombinieren.”

Es geht darum, eine Brücke zu schlagen. Die Plattform entwickelt sich zunehmend zu einer umfassenden Finanz-Super-App, die weit über den reinen Handel mit Bitcoin oder Ethereum hinausgeht. Ziel ist es, Menschen weltweit einen nahtlosen Zugang zu einer breiten Palette von finanziellen Möglichkeiten zu bieten, die traditionell schwer zu erreichen waren.

Chancen und Risiken beachten

So faszinierend die Möglichkeit ist, vor dem Rest der Welt in Markterwartungen zu investieren, so wichtig ist auch ein nüchterner Blick auf die Mechanismen. Pre-IPO-Märkte sind naturgemäß von hoher Volatilität geprägt. Die Preisfindung basiert auf Erwartungen, und diese können sich schnell ändern. Besonders nach dem offiziellen Listing kann es zu starken Schwankungen kommen, und es gibt keine Garantie, dass ein geplanter Börsengang tatsächlich stattfindet.

Wie bei allen Finanzentscheidungen gilt: Die neuen Werkzeuge geben dir mehr Chancen und Freiheit, erfordern aber auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Es ist essenziell, sich mit den Risiken vertraut zu machen und die Instrumente bedacht einzusetzen.

Dennoch bleibt die Kernbotschaft bestehen: Die Zeiten, in denen du bei den größten Marktereignissen nur zuschauen durftest, gehen zu Ende. Die Türen zum ehemals exklusiven Club der Pre-IPO-Investoren stehen nun offen. Es liegt an dir, ob du eintreten möchtest.

In SpaceX vor Börsenstart investieren? Alle Infos zum Pre-IPO-Trading

Haftungsausschluss: Die Preise digitaler Vermögenswerte können volatil sein. Der Wert Ihrer Investition kann steigen oder fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Sie sind allein für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich, und Binance haftet nicht für etwaige Verluste, die Ihnen entstehen können.

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